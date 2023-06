Demenz: Kampf gegen ein Tabu

Die Internationale Demenzkonferenz an der Donauuniversität (DUK) nutzte die Selbsthilfegruppe „Vergiss mein nicht“, um ihre Arbeit zu präsentieren und selbst neue Informationen zu bekommen.

Die Integration von Menschen mit Gedächtnisproblemen und die Verbesserung der eigenen Hirngesundheit standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Expertinnen wie Stefanie Auer, Professorin für Demenzforschung an der Donau Universität Krems, und Helga Rohra, eine selbst betroffene Aktivistin, führten durch den Workshop. Die Frage „Was brauche ich von der Gesellschaft, um die Angst vor Demenz zu verringern?“ wurde in Kleingruppen diskutiert. „Es ist an der Zeit, für das negativ besetzte Tabuthema Demenz ein öffentlich positives Interesse zu wecken“, fordert Selbsthilfegruppen-Leiterin Felicitas Maurer und weiter, „eine Voraussetzung dazu ist es, Mut zu machen und aufzuklären.

Anstatt Defizite in den Vordergrund zu stellen, sollte jeder wissen, dass trotz Demenz noch vieles möglich ist.“ Verstärktes mediales Interesse sollte aufklärend wirken. Im Rahmen des Kongresses wurden auch „demenzkompetente Gemeinden“ zertifiziert. Maurer: „Da die Zahl der Erkrankungen laufend steigt, wäre es an der Zeit, dass möglichst viele Gemeinden demenzkompetent werden.“ Der Dachverband Demenz Selbsthilfe Austria unterstützt die Kommunen gerne.