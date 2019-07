Foto: FPÖ Gemeinderat Erich Starkl wurde bei der Gemeinderatssitzung „das Radl rennert“.

Massiver Schimmelbefall in der Volksschule, die sich gerade in Umbau befindet, wurde zum Aufreger in der Lokalpolitik. FPÖ-Gemeinderat Erich Starkl unterstellte der ÖVP-Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, sie wolle die (fotografisch dokumentierten) alarmierenden Zustände vertuschen.

Im Tagesordnungspunkt „Berichte“ forderte Starkl Antworten auf sieben Fragen zu den an einer Zwischendecke besonders stark auftretenden Problem. „Derzeit sind dort keine Kinder drinnen, aber ab dem Herbst!“, betont Starkl. „Die Bürgermeisterin hat die Schimmelfotos heruntergespielt und als Falschmeldungen bezeichnet. Unsere Fragen hat sie als ‚Schmarrn‘ und ‚Blödheiten‘ bezeichnet. Wichtig war ihr nur die Frage, wer die Fotos gemacht hat“, so FPÖ-Gemeinderat Martin Schildorfer.

Stadtchefin verstimmt: „Schwer beleidigend!“

Dass Starkl cholerisch agiert habe, streitet der FPÖ-Mann nicht ab, „aber es geht um die Sicherheit der Kinder, und da ist mir halt, wie man so sagt, ,das Radl rennert‘ geworden.“ Er habe sich jedoch bei Etzenberger entschuldigt.

„Wie er sich mir gegenüber benommen hat, war schwer beleidigend“, ist Etzenberger verstimmt. Es gebe eine „Restfeuchte“ im Mauerwerk, doch auch laufend Messungen, und es werde pausenlos belüftet. Wer die Fotos gemacht habe, müsse „illegal auf der Baustelle“ gewesen sein. „Es kommt kein Kind in einen Raum, in dem es Schimmel gibt“, verspricht die Stadtchefin.

Zugleich tritt sie auch einem weiteren Vorwurf aus den Reihen der FPÖ entgegen. Angeblich seien auch die Kosten der Sanierung der alten Schule schon aus dem Ruder gelaufen. „Was das Projekt kostet, kann ich sagen, wenn es fertig ist. Sollten Mehrkosten anfallen, werden wir das aber auch schaffen.“ Budgetiert war 2018 für das Projekt eine Summe von 2,2 Millionen Euro.