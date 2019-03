Zum (erwarteten) Marathon gerät das Programm des neuen Stadtmanagers Alfred Pech, der am 1. März seinen Job in Krems angetreten hat. In der Vorwoche intensivierte er seine Beziehungen zu Kremser Wirtschaftstreibenden.

Als „Magnet“ wirkte der Manager beim Stammtisch der Kaufmannschaft, der laut Obmann Ulf Elser „so gut besucht wie noch nie“ war. Pech meinte, er werde am Leerstand im Zentrum arbeiten und brauche dazu (und generell) die Partnerschaft der Kaufleute. Auch in vielen Einzelgesprächen wurden Ideen und Vorschläge an ihn herangetragen. Elser: „Er wird jetzt mit Ideen überschüttet, und es wird darum gehen, einen Organisationsplan zu erstellen.“

Aufbruchstimmung soll länger anhalten

Freude machten Pechs lobende Aussagen über die Willkommenskultur in der Stadt Krems und die Sicht vieler Kunden und Besucher von außen (Stichwort: Branchenmix), die viel positiver sei als die von innen. Elser zieht eine positive Bilanz über den Abend: „Wir müssen die Aufbruchstimmung, die jetzt herrscht, weiterziehen.“

Auch beim Kremser Wirtschaftsbeirat (KWB) war Pech zu Gast. Bei einer Vorstandssitzung begrüßte Obmann Friedrich Spindelberger den Neuen, es folgte intensiver Austausch. Pech fand auch hier lobende Worte für die Situation in Krems: „Ich habe noch in keiner Stadt, in der ich bisher tätig war, eine so gut organisierte Wirtschaftsplattform angetroffen wie in Krems. Das ist ein großer Bonus.“ Regelmäßiger Kontakt und laufender Austausch zwischen Pech und dem KWB sollen realisiert werden.