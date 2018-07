Neue Entwicklung im Fall des flüchtigen Kremser „Behördenschrecks“ Franz Stieger. Seine Anwältin Sonja Fragner spricht erstmals, seitdem er im Dezember nicht mehr von einem Haftausgang zurückgekehrt ist, über ihren Mandanten.

Alle zwei Wochen erhält sie „im Normalfall“ einen Anruf des 58-Jährigen. Den bisher letzten Kontakt gab es vergangenen Donnerstag. Worüber wird in diesen Telefonaten gesprochen? „Meistens über Fachliches, gegen ihn laufen ja zahlreiche Verfahren“, so Fragner, die aber weiß: „Es geht ihm nicht gut. Es zehrt an ihm, dass er sich verstecken muss.“

„Ich halte ihn nicht für gewaltbereit. Es hätte für ihn schon viele Gründe gegeben, durchzudrehen“Anwältin Sonja Fragner über Franz Stieger

Über seinen Aufenthaltsort wisse sie nichts, sie gehe aber davon aus, dass sich Stieger nach wie vor in Vaduz befinde. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte, dass der 58-Jährige nicht mehr im Exil in Liechtenstein sei, sondern sich in der näheren Umgebung aufhalte.

Stieger führte in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Kampf gegen – seiner Meinung nach – korrupte Politiker, Magistratsbeamte und Gerichtsvertreter. Wegen Stalkings gegen den mittlerweile verstorbenen Kremser Gerichtspräsidenten Norbert Klaus, Rohrendorfs Ex-Bürgermeister Rudolf Danner und eine Kremser Richterin wurde er schließlich im Sommer 2017 zu 17 Monaten Haft verurteilt.

Wie ist Stiegers Geisteszustand nach Jahren persönlicher Kleinkriege einzuschätzen? „Es gibt einige Vorkommnisse, die Franz Stieger aufgedeckt hat. Zum Rest möchte ich nichts sagen“, hält sich Fragner bedeckt. Dass er, wie einige vermuten, bei einer Versteigerung seiner Villa in der Mölkergasse auszucken könnte, glaubt sie nicht. „Ich halte ihn nicht für gewaltbereit. Es hätte für ihn schon viele Gründe gegeben, durchzudrehen.“

Ob Fragner mit ihrer Einschätzung richtigliegt, wird sich schon bald zeigen. Die Versteigerung dürfte bereits im Spätherbst über die Bühne gehen. Ob sich Stieger so lange versteckt halten kann, ist auch vom Unterstützungswillen seiner Freunde abhängig. Die unbekannten Förderer finanzieren seine Flucht.