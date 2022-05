International Jazz Day: Macht zur Veränderung

Werbung

„So gut besucht – nämlich randvoll – war das Musikschul-Lehrer-Konzert im Rahmen des International Jazz Day noch nie, seit es in Kooperation mit That’s Jazz im Salzstadl stattfindet“, resümiert Günter Fallmann, Obmann des Vereins That’s Jazz. „Und das Programm war von unglaublicher Dichte und Qualität!“

Das Publikum sah es genauso und quittierte die Mischung aus anspruchsvollen Kompositionen quer durch die Jazzgeschichte – samt eigenen der Bandmitglieder – und mitreißenden Improvisationen mit entsprechend lang andauerndem Applaus.

Günter Fallmann, Lukas Werner und Christoph W. Band. Foto: Foto Johann Lechner

Schon seit dem ersten International Jazz Day im Jahr 2012 bestehen enge Kontakte zum UNESCO Club Vienna. Als Dank für die langjährige Teilnahme am International Jazz Day überreichte dessen Vertreter Christoph W. Band zu Beginn des zweiten Sets ein bemerkenswertes Original-Foto an That’s-Jazz-Obmann Fallmann und Salzstadl-Wirt Lukas Werner: Ella Fitzgerald, 1953 bei einer Tournee in Deutschland, aufgenommen von einer der ersten weiblichen Fotografinnen im Kunstbusiness, Susanne Schapowalow, die heuer ihren 100. Geburtstag begeht.

Dieses Bild symbolisiert „The Transformative Power of Jazz“, mit der Jazzmusiker seit jeher an sozialen Veränderungen mitgewirkt haben. Christoph W. Band seinerseits transformierte während des Konzerts die Energie der Musik in abstrakte Zeichnungen, die wiederum bei den Musikern auf großes Interesse stießen.

