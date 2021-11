Krems: Musik, die Herzen rührt

„Nel dolce dell’ oblio“ („In der Süße des Vergessens“) von Georg Friedrich Händel gehört zu den schönsten Kantaten der Barockzeit. Das Werk bildete den Einstieg in den gleichnamigen Konzertabend des Vereins Kirchentonart Krems in der Heilandskirche.

Die Interpreten Martina Daxböck (Sopran), Alfred Endelweber (Blockflöte) und Armin Egger (Gitarre) hielten, was ihr Kommen versprach. Daxböcks warme, klangvolle Stimme (fast zu stark für die relativ kleine Heilandskirche) begeisterte ebenso wie Endelwebers routinierte Begleitung auf der Flöte und Eggers grandioses Gitarrenspiel.

Händels Sonate in a-Moll bestritt Endelweber mit erstaunlich weichen Tönen mit Egger (auch als Basso-continuo-Ersatz). Neben Franz Schuberts „Am Tage Aller Seelen“ kamen auch Beethovens „Zärtliche Liebe“ sowie Diabellis „An die Ruhe“ zur Aufführung. Wobei das „Ruh‘n in Frieden, alle Seelen“ sicher am innigsten gelang und die Herzen der Zuhörer besonders berührte. Alles in allem: ein sehr gelungener Musikabend.