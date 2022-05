Viel Beifall für „Planeten“ in der Kremser Dominikanerkirche

Ein multimediales Kulturereignis ging in der Dominikanerkirche über die Bühne: Unter der musikalischen Leitung von Guido Mancusi brachten das Kammerorchester NÖ und der Chorus Musica Sacra das Orchesterwerk „The Planets“ von Gustav Holst zur Aufführung. Erhöht wurde der Kunstgenuss durch die Ausstellung des Planeten-Zyklus: Acht großformatige Gemälde des Kremser Künstlers Leo Zogmayer waren im Kirchenraum um das Publikum platziert.

Karl Baier von der Universität Wien führte mit spannenden Details in die Musik und Bildende Kunst der „Planeten“ ein. Veranstaltet wurde dieser Abend von „kremskultur“ und der Köchelgesellschaft auf ausdrücklichen Wunsch des Kunstförderers Pierre N. Rossier. Rossier selbst inspirierte Zogmayer seinerzeit zu diesen Arbeiten und übergab an diesem besonderen Abend den gesamten Planeten-Zyklus als Schenkung an die Stadt Krems und das „museumkrems“. Das Publikum zeigte sich mit Standing Ovations begeistert.

Die Ausstellung ist noch bis 12. Juni in der Dominikanerkirche zu sehen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.