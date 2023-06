Vergnügen für sämtliche Sinne im Haus der Regionen

Kultureller Austausch ist nicht nur zwischen Ländern wichtig, sondern auch zwischen einzelnen Regionen. Deswegen holt die Volkskultur Niederösterreich am Samstag, 3. Juni, 19:30 Uhr, vier junge Musikerinnen aus Salzburg und der Steiermark nach Stein ins Haus der Regionen.

Moderne Geister nicht zu unterschätzen!

Theresa Eibl, Theresa Maier, Veronika Schoosleitner und Christina Fischbacher bringen als „Blusnknepf“ Originalität und Lebendigkeit in die Volksmusik. Ihr musikalisches Repertoire ist einerseits geprägt von althergebrachten Traditionen, andererseits bieten die vier auch moderne Eigenkompositionen – perfekt also für alle, denen die Volksmusik so langsam langweilig wird, die aber trotzdem mit ihr verbunden bleiben wollen. Traditionsgemäß sind die „Blusnknepf“ im Dirndl zu sehen und auch der Dialekt darf nicht fehlen, doch die modernen Geister der vier Musikerinnen dürfen nicht unterschätzt werden. Auch die Volksmusik kann mit der Zeit gehen und muss kein Relikt aus den vorigen Jahrhunderten bleiben, wie die „Blusnknepf“ bei ihren Konzerten eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Gaumenfreuden zum Genuss für die Ohren

Die Musikantinnen können bereits auf eine beträchtliche musikalische Karriere zurückblicken, die sie durch ganz Österreich geführt hat: 2016 haben sie mit Auszeichnung am Alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck teilgenommen und außerdem einen Volksmusikpreis gewonnen. Dazu kommen Fernsehauftritte.

Zusätzlich zum Genuss für die Ohren gibt es für Interessierte auch Genuss für den Gaumen: Wer möchte, kann zusätzlich zum Konzert an einer Gin-Verkostung teilnehmen. Wenn die Musikerinnen dieses Mal nicht aus Niederösterreich sind, so ist es der Gin – er stammt aus der Destillerie Hiebl aus Haag und ist damit ganz regional.

Reguläre Karten sind im Vorverkauf auf www.oeticket.com und www.volkskulturnoe.at um 18 Euro erhältlich, bei der Abendkasse um 20 Euro. Die Gin-Verkostung kann für 10 Euro dazugebucht werden.

