Gesangverein seit 150 Jahren

Vor 150 Jahren - genauer am 2. Dezember 1873 - wurde der Gesang- und Musikverein Haitzendorf gegründet. Am vergangenen Sonntag boten die Sänger gemeinsam mit zwei Gastchören - dem „Gesang- und Musikverein Großweikersdorf“ und dem „gesangSverein theiß" - ein überaus beeindruckendes Konzert zum 150-jährigen Bestehen. Dafür hatte Chorleiter Uwe Scheer sogar ein eigenes Lied komponiert!

Gegründet beim Regierungs-Jubiläum des Kaisers

Im „Kremser Wochenblatt“ vom 6. Dezember 1873 ist von der Gründung nachzulesen. „Anlässlich des allerhöchsten Regierungs-Jubiläums Sr. Majestät des Kaisers“ steht da auch noch. Wechselvoll war die Geschichte des Vereins, aber zum Jubiläum zeigten sich die Sänger frisch und jung. „Ihr seid wohl einer der ältesten Vereine in der Geschichte“, meinte Landtagspräsident Karl Wilfing in seiner Festansprache. Denn vor 156 Jahren erst, seit 1867, ist es möglich, sich als Verein mit allen Rechten und Pflichten zu konstituieren.

Chorverband NÖ zeichnete Funktionäre und Sänger aus

Die lange Geschichte des Vereins ist auch dem NÖ Chorverband nicht verborgen geblieben. Ruth Hintermayr-Mörtl vom Chorverband zeichnete einige Sänger des Chores aus. Die „Ehrennadel in Gold“ für mehr als 50-jährige Aktivität und mehrjährige Tätigkeit als Funktionär ging an Maria Pichler, Johann Kirchberger und Elisabeth Gamerith. Die „Ehrennadel in Silber“ für mehr als 50-jährige Aktivität erhielten Brigitte Burger, Christine Haberfellner, Waldtraud Handschuh und Gertraud Jedenastik.

Uraufführung eines Jubiläumsliedes

Großen Jubel gab es auch für das Lied „Ein jedes Stück“, das Chorleiter Uwe Scheer extra für dieses Jubiläum komponiert hatte, und das beim Konzert uraufgeführt wurde. Schließlich traten dann noch alle drei Chöre gemeinsam auf die Bühne und verabschiedeten sich mit dem gemeinsam gesungenen „Freude schöner Götterfunken“.