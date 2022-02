Krems-Stein: Jazz-Saison beginnt

Das Frühjahrsprogramm des Vereines „That‘s Jazz“ startet am Samstag, 26. Februar, unter dem Motto „Aufmessers Schneide“ mit Gregor Aufmesser und seinem Septett.

Die aus Argentinien stammende Sängerin Paula Barembuem präsentiert am Samstag, 19. März, gemeinsam mit dem „Trio Infernal“ (am Kontrabass: Lokalmatador Christian Wendt) die Musik und die zeitlosen Texte von Mercedes Sosa.

Mit Gebhard Ullmann ist am Freitag, 20. Mai, ein wegwesender Musiker des Avantgarde-Jazz in Krems zu Gast, und zum Abschluss der Saison spielt mit David Friesen einer der „100 Greatest Jazz Bassists of all Time“ im Salzstadl.

