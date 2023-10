Weniger Abfall, mehr Recycling: Saubermacher hilft Kittenberger

Die Firma Saubermacher und die Kittenberger Erlebnisgärten steigern die stoffliche Verwertung von Abfällen im beliebten Ausflugsziel. Die separate Sammlung von Kunststoffabfällen halbiert die Restmüll-Abfälle.

Blumentöpfe erstmals sortenrein entsorgt

Insgesamt konnten in 4 Monaten über 1.000 Kilogramm Kunststoffverpackungen separat gesammelt und recycelt werden. Zusätzlich wurden 20 Kubikmeter Blumentöpfe aus Kunststoff erstmals sortenrein entsorgt. Im Tourismus beschränkt sich die Abfallsammlung sehr oft auf die Sammlung von Restmüll. Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern möchte einen Schritt weitergehen und hat es sich zum Ziel gesetzt, stärker auf Kreislaufwirtschaft zu setzen.

Besucher haben Neuerungen gut angenommen

Saubermacher unterstützt bei diesem Vorhaben mit einem neu entwickelten Abfallwirtschaftskonzept, im Fokus steht die getrennte Abfallsammlung am gesamten Gelände. So wurden in den Schaugärten Gelbe Tonnen für PET-Flaschen und andere Kunststoffverpackungen aufgestellt. Die Besucher haben diese sehr gut angenommen und in den ersten vier Monaten (April bis August 2023) bereits 1,34 Tonnen Kunststoffabfälle getrennt entsorgt.

Erfolg und Nachhaltigkeit zugleich möglich

Saubermacher-Gründer Hans Roth zeigt sich begeistert: „Die Kittenberger Erlebnisgärten sind ein toller Vorzeigebetrieb in Niederösterreich, ein Besuch des Betriebs ist für Kinder und Erwachsene sehr empfehlenswert. Das Team bei Kittenberger ist bereit, gemeinsam neue Wege zu gehen und der Beweis, dass erfolgreiches Wirtschaften und eine nachhaltige Philosophie sich nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Ich gratuliere sehr herzlich zu diesen tollen Ergebnissen und danke auch allen Besuchern, dass sie das neue Mülltrennkonzept so gut annehmen.“

Erfolgreicher Pilotversuch mit Vorbildwirkung

Nach einer detaillierten Analyse der betriebsinternen Abfallströme wurden weitere Hebel für mehr Recycling innerhalb des Gärtnereibetriebes identifiziert. Zum Beispiel fallen Blumentöpfe in großer Zahl an. Kunststoff-Blumentöpfe gelten nicht als Verpackung und gehören somit in den Restmüll. Sie bestehen meist aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und können bei sortenreiner Trennung sehr gut recycelt werden. Auch Gartenschläuche werden sehr häufig benutzt. In einem Pilotversuch wurden dafür von Saubermacher eigene Sammelbehälter aufgestellt. Die reinen Kunststoffabfälle können direkt stofflich verwertet werden. In drei Monaten konnten so 20 Kubikmeter sortenreine Kunststoffabfälle gesammelt werden.

Ziele: Kreislaufwirtschaft und Abfallreduktion

„Seit vielen Jahren ist die ökologische Gartenpflege unserer Erlebnisgärten eine unserer obersten Prämissen“, erklärt Manuela Murth-Menhardt, Geschäftsführerin der Kittenberger Erlebnisgärten. „Sanfter Umgang mit dem Lebensraum Natur, erschaffen von grünen Oasen als Wohlfühlraum für Mensch & Tier sowie Inspiration für Selbstversorgung aus dem eigenen Garten sind unsere Mission und bestimmen unser tägliches Tun.“ Daher sei es dem Unternehmen auch ein besonderes Anliegen gewesen, bei Kreislaufwirtschaft, Abfallreduktion und besserer Mülltrennung die nächsten Schritte zu setzen. „Mit der Firma Saubermacher haben wir dafür einen engagierten Partner gefunden, der mit uns gemeinsam Prozesse im Unternehmen optimiert hat und uns mit Fachwissen und guten Ideen unterstützt.“

Bilanz: Restmüll von 28 auf 16,5 Tonnen reduziert

Alle Maßnahmen gemeinsam führten dazu, dass Kittenberger die Restmüllmengen praktisch halbieren konnte. Fielen im Vorjahr im Vergleichszeitraum 28 Tonnen Restmüll an, so waren es heuer nur mehr 16,5 Tonnen. Das spart natürlich auch Kosten, denn Restmüll ist aufgrund der hohen Entsorgungs- und Verwertungskosten die teuerste Fraktion. Die getrennte Sammlung ermöglicht stoffliche Verwertung und mehr Recycling. Das schont natürliche Ressourcen und spart CO2.