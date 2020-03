„Aus Alt mach Neu“ – diese Devise war im Zusammenhang mit der in die Jahre gekommenen Volksschule Gföhl notwendig geworden.

Erste Erhebungen bezüglich des Raumbedarfs erfolgten im Jahr 2013. Damals galt es abzuwägen, das historische Schulgebäude im Stadtkern umzubauen oder einen Neubau aufzustellen. Die erste Kostenschätzung für den Umbau belief sich auf 2,2 Mio. Euro (netto). Ein Neubau hätte laut damaligem Zahlenmaterial mehr gekostet und zusätzlich das Verwertungsrisiko des Altgebäudes beinhaltet.

Auflagen steigerten Kosten auf 3 Mio. Euro

Der Planentwurf für den Umbau wurde damals in Folge beim Land NÖ eingereicht. Per Bescheid wurden 18 Auflagepunkte ausgesprochen, um die Genehmigung und Förderung des Landes NÖ zu erhalten. Diese Punkte betrafen vor allem die Statik, sicherheits- und brandschutztechnische Themen, die zum Teil erst durch Bestimmungen, die nach 2013 in Kraft getreten waren, mitverursacht wurden.Die Kostenschätzung erhöhte sich damit auf rund 3 Mio. Euro (netto).

Im Jahr 2018 folgte schließlich der Startschuss für die Arbeiten. Weitere Mehrausgaben entstanden durch den Ankauf neuer Einrichtung und die Adaptierung des Gymnastikraums (alter Turnsaal), der ursprünglich nicht vorgesehen war. In Summe kostete der gesamte Umbau schließlich 3,66 Mio. Euro (inklusive Steuer), die Aufwendungen für das Ausweichquartier sind darin bereits beinhaltet. Die adaptierte Kostenschätzung mit rund 3 Mio. Euro (netto) konnte somit nahezu eingehalten werden.

Schimmelproblem erfolgreich beseitigt

Für Wirbel sorgte der Auftritt von Schimmel in einer Klasse im alten Gebäudeteil. Besorgte Eltern bemängelten dabei verspätete Gegenmaßnahmen und fehlende Kommunikation. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger lud daraufhin die Spitze des Elternvereins zu einer Baustellenbesichtigung ein, bei der die gemeinsam mit dem Architekten Thomas Tauber unternommenen Maßnahmen aufgezeigt wurden.

Die Kosten für die Beseitigung des Schimmels wurden vom Architekten getragen. Gleichzeitig wurde in der betroffenen Klasse ein älterer, bislang unbemerkter Wasserschaden behoben. Sämtliche Messergebnisse zur Raumluftqualität sind mittlerweile in Ordnung, die bis dato gesperrte Klasse wurde von der Bezirkshauptmannschaft Krems im Februar freigegeben.

Die FPÖ Gföhl kritisierte in Aussendungen mehrmals die hohen Projektkosten und publizierte auf ihrer Facebook-Seite heuer im Jänner Gesamtkosten von rund 4 Mio. Euro, die aber nach Rückfrage der NÖN bei Stadtrat Erich Starkl nicht exakt plausibilisiert werden konnten.

Vizebürgermeister Gottfried Weixelbaum (Jaidhof) ist als Obmann-Stellvertreter der VS-Gemeinde stolz auf das umgesetzte Projekt: „Die Kosten für den Umbau wurden vom Land NÖ geprüft und in voller Höhe anerkannt. Ein Neubau hätte die angefallenen Kosten bei weitem überschritten, was die Gemeinde Jaidhof nicht unterstützt hätte.“

Jaidhof trägt im Rahmen der VS-Gemeinde cirka 25 Prozent der Baukosten. Für das Projekt werden rund 750.000 Euro an Förderungen lukriert. Das moderne Schulgebäude wird zukünftigen Schüler-Generationen einen Mehrwert bieten.