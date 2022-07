200 Nistkästen für Kremser Vögel

Werbung

„Die zunehmende Bodenversiegelung und Baumrodungen führen dazu, dass unsere Vögel immer weniger natürliche Nistmöglichkeiten finden“, bedauert Werklehrer Fabian Haider. Deshalb startete er das Projekt Artenschutz an der Mittelschule Krems: Die Schüler der 1. bis 3. Klassen stellten im Werkunterricht 200 Nistkästen her, die kostenfrei an Kremser Betriebe und Privathaushalte mit Garten vergeben werden.

Abholtermine: 4. und 5. Juli, 9 bis 12 Uhr, Edmund-Hofbauer-Straße 9, Sekretariat im 3. Stock.

Die „Vogelhauspaten“ werden gebeten, die Standorte der Nistkästen zu fotografieren. Die Fotos und Standorte werden in eine Stadtkarte eingezeichnet und beim Projektabschluss Anfang des neuen Schuljahres präsentiert. In Zusammenarbeit mit dem Alpenverein sind die jährliche Dokumentation der Brüter und die Erstellung eines Populationsbildes geplant.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.