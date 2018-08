Die Stadtgemeinde Gföhl richtet am Samstag, 11. August, die „Regionsspiele“ der Kleinregion Kampseen (Gemeinden Gföhl, Jaidhof, Krumau, Lichtenau, Rastenfeld, St. Leonhard/Hw. und Pölla) aus.

Eröffnung ist um 9.30 Uhr am Sportplatz. Um 10 Uhr starten die Bewerbe, die am Sportplatz des SC Admira, auf dem Gelände der Neuen Mittelschule sowie am Tennisplatz des GTC ausgetragen werden.

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden messen ihre Kräfte in den Bewerben Feuerwehr (Löschangriff am Sportplatz/Staffellauf in der Kreuzgasse), Fußball (Sportplatz), Tennis (Tennisplatz GTC), Kinder & Jugend (Sportanlage und Hartplatz Sportmittelschule), Laufen (Rundkurs von 2,5 Kilometern mit Start und Ziel alter Sportplatz), Völkerball (Sportplatz) und im spannenden Abschlussbewerb, der Bürgermeisterrunde (Sportanlage).

Die Siegerehrung im Bewerb Kinder & Jugend ist um 13 Uhr, die Gesamtsiegerehrung um circa 16.15 Uhr (im Anschluss an den Bewerb „Bürgermeister“). Für die Verpflegung sorgen die FF Felling, die Pfadfinder Gföhl, Pfarre Gföhl, SC Admira Gföhl und der Gföhler Tennis Club.

Die Gesamtbewerbsleitung liegt in den Händen des Gföhler Stadtrates Stefan Hagmann.