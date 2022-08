Krems: EVN und Stadt setzten bei Projekt aufs richtige Pferd

Interessierte Vertreter der Stadtgemeinde Krems besichtigten auf Einladung von EVN die Baustelle des Biomasseheizkraftwerkes.

Aktuell erfolgen Installationen

Dabei konnten sie sich persönlich ein Bild von den zügig voranschreitenden Bauarbeiten machen.

Gut sichtbar ist im Osten des Kremser Industriegebietes der rasche Baufortschritt auf der Baustelle des Fernwärmewerks. Foto: EVN/Daniela Matejschek

Die Kesselanlage, die Turbine und der Elektrofilter sind neben vielen weiteren Anlagenteilen bereits eingebaut. Das Dach ist ebenfalls fertiggestellt. Nun folgen die elektrotechnischen Installationen und die Verrohrung.

35 Millionen Euro für Projekt

EVN Wärme-Geschäftsführer Alfred Freunschlag zeigte sich über den Baufortschritt erfreut: „Das neue Heizkraftwerk soll bereits im Frühjahr des nächstens Jahres in Betrieb gehen und umweltfreundliche Wärme und Ökostrom für die Region produzieren. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa 35 Millionen Euro.“

"Anlage ist eine Punktlandung"

Für Bürgermeister Reinhard Resch ist die Errichtung ein Meilenstein. „Es gibt sowohl auf der politischen Seite, als auch in der Bevölkerung nur Befürworter", stellte er fest. "Die bevorstehende Fertigstellung der Anlage ist unter den derzeitigen energiewirtschaftlichen Umständen eine absolute Punktlandung."

Krems zeigte viel Verständnis

Regionale Energieprojekte finden immer mehr Zustimmung. EVN-Sprecher Stefan Zach sieht auch ein Umdenken in der Bevölkerung. „Es gibt ein viel größeres Bewusstsein für Energiethemen und auch für eine sichere Versorgung durch heimische Ressourcen wie Waldhackgut aus der Durchforstung unserer Wälder." Und Zach spart nicht mit Lob für die Stadt: "In Krems war dieses Verständnis bereits vor der aktuellen Situation rund um die Ukraine vorhanden!“

Betrieb startet Anfang 2023

Die Anlage verfügt über eine elektrische Leistung von 5 Megawatt und eine thermischen Leistung von 15 Megawatt. Sie soll Anfang 2023 in Betrieb gehen und dann mehr als 15.000 Haushalte mit Ökostrom und umgerechnet bis zu 30.000 Haushalte mit Naturwärme versorgen. Dabei werden im Vollbetrieb pro Jahr rd. 25.000 Tonnen CO2 eingespart. Die dafür notwendige Biomasse kommt aus einem Umkreis von rund 60 Kilometern.

Wertschöpfung bleibt in Region

Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits rund 70 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Etwa zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt. Die EVN hält die Wertschöpfung in der Region und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund 2,0 Millionen Schüttraummetern Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.

