Unterstützung für den internationalen Einsatz für die Erdbebenopfer in Kroatien kommt auch aus Krems. Der schwere Kran des Landesfeuerwehrverbandes NÖ, der in Krems stationiert ist, war von 30. auf 31. Dezember in Graz im Einatz.

Team war rasch aufgestellt

Der "Marschbefehl" des Kriseneinsatzstabes des Landesfeuerwehrverbandes NÖ, dem auch der Kremser Kommandant-Stellvertreter Andreas Herndler, Christian Schopper und Stephan Steller angehören, forderte am 30. Dezember kurz nach Mittag den Kran samt Besatzung an. Ziel war Graz, wo Wohncontainer für die Bebenopfer in Kroatien verladen wurden. Nur knapp 30 Minuten später war das freiwillige Hilfsteam komplett.

Vier Kranführer losgeschickt

Um die "Nachtschicht" ohne Pause durcharbeiten zu können, wurden von Krems vier voll ausgebildete Kranführer losgeschickt. Christoph Ettenauer, Peter Krenos, Karl Plutsch und Anton Vogl mussten sich vor der Abfahrt noch einem Covid19-Test durch FF-Sanitäter Sebastian Kleber (im Hauptberuf Diplomkrankenpfleger am Klinikum St. Pölten) unterziehen. Mit vier negativen Ergebnissen im Gepäck nahmen sie die Fahrt in die steirische Landeshauptstadt in Angriff.

25 Lastwagenzüge aus ganz NÖ

Neben dem Kran, der mit zwei Personen besetzt ist (bei der Abfahrt am Steuer: Anton Vogl) ging auch ein Wechselladefahrzeug (intern mit "LAST5" bezeichnet) auf Reisen (bei der Abfahrt gelenkt von Christoph Ettenauer), welches wichtige Utensilien wie Ketten und Unterlags-Material an Bord hat. Aus NÖ waren insgesamt 25 Lastwagenzüge im Rahmen des Hilfseinsatzes unterwegs. Ihre Besatzungen hatten damit zu rechnen, eventuell auch direkt ins Bebengebiet vorzudringen zu müssen. Eines der Logistikelemente war da auch der in Krems stationierte Tiefladeanhängerwagen welcher vom Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Langenlois gezogen wird.

Kran ist echter "Kraftlackl"



Der 48-Tonnen-Kran des Landesfeuerwehrverbandes, der einer von sechs derartigen Schwerfahrzeugen in NÖ ist, ist seit 1998 in Krems stationiert. Es handelt sich um einen besonders starken Kran der Marke Liebherr (der damit theoretisch sogar sein eigenes Gewicht heben kann!). Der Motor des aus Mitteln des Katastrophenschutzes angeschafften, 48 Tonnen schweren Fahrzeuges leistet 408 PS und bringt diese mittels Allradantrieb (Automatikgetriebe) auf vier lenkbare Achsen.

Nachbarn für Krems einsatzbereit

Der Oberwagen (Kran) leistet nochmals 170 PS und ist mit einer Seilwinde für bis zu 20 Tonnen ausgerüstet. Für den Fall eines Krankeinsatzes im Raum Krems während der Abwesenheit des speziellen Fahrzeuges wären die benachbarten Seilkräne, die bei den Feuerwehren St. Pölten und Hollabrunn stationiert sind, zu Hilfe gekommen.