Krems: 1.447 Einsätze im Pandemie-Jahr 2021

„Die Maschinerie Feuerwehr fängt wieder zu laufen an.“ Mit diesen Worten wies Abschnittskommandant Johann Steindl beim Abschnittsfeuerwehrtag darauf hin, dass sich das Leben in den Wehren wieder auf dem Weg zur Normalisierung befinde.

Wie aus seinem Bericht hervorging, waren die Pandemiejahre 2020 und 2021 durch einen starken Rückgang bei Übungen und einen kompletten Ausfall der Bewerbe geprägt. „Aber wir waren, wenn wir gebraucht wurden, immer für die Menschen da!“ In 1.447 Fällen mussten die Helfer aus den sieben Feuerwachen (inkl. Hauptwache Krems) und zehn Betriebsfeuerwehren ausrücken. Die Zahl der technischen Einsätze steigerte sich um 284 (!) auf stolze 851. Bei den Bränden gab es einen Rückgang von 207 auf 159.

In seinen Worten betonte der Kremser FF-Chef Gerhard Urschler bei der FF-Arbeit die Wichtigkeit der Gemeinsamkeit in der Gruppe. Bezirkskommandant Martin Boyer konstatierte: „Wir sind noch nicht wieder auf 100 Prozent, aber wir sind auf einem guten Weg.“ In den kommenden Jahren werde das Hauptaugenmerk auf den Themen Waldbrand und Blackout liegen. Seitens der Stadt dankte Vizebürgermeister Martin Sedelmaier den Kameraden: „Ihr könnt stolz sein, auch in den vergangenen Jahren hat immer gegolten: Was zu tun war, wurde getan.“

Beförderungen und Ehrungen

Verleihung des Ehrendienstgrads „Ehrenhauptverwalter“: Josef Griessler, FW Thallern

Ernennungen zum Sachbearbeiter:

Atemschutz: Sebastian Schiefer, BTF Brantner

Fahrzeug- und Gerätedienst: Günther Gruber, Hauptwache

FF-Jugend: Mario Wimmer, Hauptwache

Nachrichtendienst: Stefan Sirsch, Hauptwache

Öffentlichkeitsarbeit: Markus Fasching, Hauptwache

Schadstoffdienst: Josef Schrabauer, BTF Metadynea

Wasserdienst: Rienhard Schütz, Hauptwache

Ehrungen für langjährige Tätigkeit im FF-Wesen:

70 Jahre: Karl Stradinger, FW Rehberg

60 Jahre: Herbert Bauer, Hauptwache

50 Jahre: Leopold Gattermann, Peter Hauer, Hauptwache; Franz Haider, BTF voestalpine Krems

40 Jahre: Manfred Dorfbauer, BTF Metadynea; Siegfried Eichelmann, FW Gneixendorf; Franz Ilkerl, FW Rehberg; Alfred Kaltenbrunner, FW Gneixendorf; Norbert Kaltenbrunner, FW Gneixendorf; Johann Krempl, FW Egelsee; Herbert Kurz, FW Egelsee

25 Jahre: Christoph Andert, Hauptwache; Harald Berger, FW Rehberg; Florian Enne, Hauptwache; Franz Grasl, Hauptwache; Wolfgang Hochleitner, FW Hollenburg; Martin Hoffmann, Hauptwache; Walter Huber, FW Egelsee; Jürgen Klug, FW Gneixendorf; Patrick Leopold, Hauptwache; Sonja Panstingl, FW Rehberg; Stefan Schwarz, FW Egelsee; Franz Stummer, FW Gneixendorf; Martin Walzer, FW Gneixendorf; Marion Wimmer, Hauptwache

Verdienstmedaille des NÖ LFV 3. Klasse in Bronze: Adolf Krumbholz, Hauptwache.

Verdienstzeichen des NÖ LFV 3. Klasse in Bronze: Martin Dornhackl, FW Rehberg; Josef Schreiber, BTF Metadynea

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.