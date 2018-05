Für den guten Zweck waren in der Vorwoche 103 Schüler der dritten Klassen des BRG Ringstraße unterwegs. Sie liefen in der Au unweit des Bundessportplatzes, um Geld für World Vision aufzubringen.

Trinkwasser-Mangel: Aktion soll wachrütteln

Der Verein hat sich mit dem Benefizlauf „GLOBAL 6K“ zum Ziel gesetzt, darauf hinzuweisen, dass Menschen in Afrika täglich Strecken von durchschnittlich sechs Kilometern zur nächsten Wasserstelle zurücklegen müssen. Mit dem Erlös des Benefizlaufes wir die Errichtung von Brunnen finanziert.

Verschmutztes Wasser für Kinder oft tödlich

„In Österreich putzen wir uns mit Trinkwasser die Zähne, waschen damit unsere Autos und gehen meist nur ein paar Schritte bis zur nächsten Wasserleitung. Das ist keine Selbstverständlichkeit“, heißt es seitens World Vision. „Denn in den ärmsten Ländern der Welt müssen Menschen durchschnittlich sechs Kilometer zurücklegen, um Wasser zu holen – diese Wasserquellen sind zudem oft verunreinigt. Immer noch sterben täglich rund 1.000 Kinder unter 5 Jahren an den Folgen von verschmutztem Wasser.“

BRG Ringstraße bei Österreich-Premiere dabei

Zwischen 16. und 20. Mai liefen daher weltweit rund 70.000 Menschen zugunsten der Verbesserung der Situation in den ärmsten Ländern der Welt. Österreich war erstmals dabei, und als UNESCO-Schule war es für das BRG Ringstraße eine ehrenvolle Verpflichtung, sich daran zu beteiligen. Religionslehrerin Maria Mayer-Schwingenschlögl regte die Aktion an, und die dritten Klassen waren mit ihren Leibeserziehern Lukas Eder, Doris Mayer-Colbrie und Adelheid Hufnagl mit dabei.

Wasserkanister erschwerten das Laufen

Im Augebiet legten 103 Unterstufenschüler dabei jeweils mehrere Kilometer laufend zurück. Um zu erleben, wie schwer es ist, mit Wasserkanistern zu gehen odedr zu laufen, absolvierten mehrere von ihnen auch Runden mit den (meist nur halb mit zwei bis drei Litern Wasser gefüllten) Behältern. Lukas Reutter aus der 3b-Klasse absolvierte sogar mit zwei Kanistern seine Runden in der Au.

Aktion brachte über 4.300 Euro Erlös

Dank des Sponsors EVN, der für jeden Teilnehmer 42 Euro springen lässt, kamen so über 4.300 Euro zusammen. Sie gehen zu 100 Prozent an Brunnenbauprojekte der Organisation. World Vision ist eine Organisation mit über 42.000 Mtarbeiter in fast 100 Ländern und 1.600 Projekten. In diesen sind jeweils nur Mitarbeiter aus dem Land, zu dessen Gunsten gearbeitet wird, engagiert – und das mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nur 15 Jahren.