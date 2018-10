Das zehnjährige Jubiläum der längst legendären Weißwurst Partys feierte der Lions Club Krems im Rahmen des jüngsten Flohmarktes in den Österreichhallen. Im Mittelpunkt stand ein großzügiges Geschenk des Serviceclubs an Sportvereine der Region.

Zündende Idee schon zehn Jahre zurück

Der Gästeandrang war stark, jeder Platz besetzt – und Menschenschlangen bildeten sich beim Run auf die „karitativen Weißwürste“ und dem frisch gezapften Bier, für welches Bürgermeister Reinhard Resch das erste Fass angeschlagen hatte. Lions-Präsident Ernesto Helldorff bedankte sich besonders bei den Initiatoren und Lions-Freunden Harald „Harry“ Schindlegger, Christoph Dadak, Wolfgang Siller und Ralph Theuer, deren zündende Idee für dieses Event seit einem Jahrzehnt viele Menschen zusammenbringt, die beim geselligen Genuss Gutes tun wollen.

Unermüdlicher Einsatz vieler Lions-Freunde

Bei den intensiven Vorbereitungen zum jährlichen Flohmarkt und der Weißwurstparty wären die Lions-Mitglieder jedoch aufgeschmissen. Hier müssen sie auf Freunde des Clubs setzen. Helldorff betonte daher, dass er „alle Menschen vor den Vorhang holen möchte, ohne deren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz unsere Arbeit nicht möglich wäre“. Stellvertretend für die vielen fleißigen Unterstützer überreichte Lions-Freund Rene Barth einen prall gefüllten Geschenkkorb.

15 Defibrillatoren an Sportvereine übergeben

Christoph Dadak, Mit-Initator der Weißwurstparty, zeigte sich in seiner Rede gerührt und dankbar für eine ganz besonders wertvolle Spende: „15 hochwertige lebensrettende Defibrillatoren wurden dem Lions Club zur Verfügung gestellt und werden von uns an unterschiedliche Sportvereine in Krems und Umgebung gespendet.“ Weil ein einzelnes der bei Herzattacken mitunter lebensrettenden Geräte einen Wert von rund 1.400 Euro darstellt, ist das Geschenk der Lions an die Sportler (für Fußballplätze und Hallen) rund 21.000 Euro wert.

„Hoffe, dass Defis niemals zum Einsatz kommen!“

Dadak dankte vor allem Michael Täufinger von der Firma Koloszar, dank dessen Kooperation es möglich wurde, dass so viele Sportvereine ausgestattet werden konnten. Harald Schindlegger, der einmal als Zuschauer auf einem Sportplatz miterleben konnte, wie wertvoll ein „Defi“ sein kann, überreichte die Gutscheine an die Vertreter der Sportvereine. „Es macht mich glücklich, dass so viele Sportvereine bald so ein Gerät besitzen. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass es niemals zum Einsatz kommt!"

Musikprogramm fand bei Gästen großen Gefallen

Auch die musikalische Unterhaltung ließ an diesem Jubiläumsabend keine Wünsche offen. Den Auftakt machte die Kremser Stadtkapelle, gefolgt von den schwungvollen Dixieland-Rhythmen der Kamptal Krainer und den vielfältigen Interpretationen aus den Bereichen Jazz, Swing und Blues der Band GrooveCuvee. Die Gäste unterhielten sich bis in die späten Abendstunden hervorragend.

Die Vereine, die einen der 15 Defibrillatoren erhalten: