„Bei 0,5 Promille zwei Stunden nach dem Einbruch wussten Sie zum Tatzeitpunkt, was Sie tun!“, entgegnete die Richterin auf die beteuerten Erinnerungslücken des Beschuldigten (22) und merkte in scharfem Ton an: „Sie haben sich bei der Polizei auch mit einem falschen Ausweis ausgewiesen und sich als Bulgare ausgegeben, um Ihre wahre Herkunft aus Afghanistan zu verschleiern.“

Ja, den Ausweis habe er sich beschafft, für die Schwarzarbeit und um nicht abgeschoben zu werden, erklärte er. Warum er in elf geparkte Fahrzeuge in Krems eingebrochen hat, schob er weiterhin auf seinen Alkoholkonsum, und er leugnete zunächst, in ein Handygeschäft in Krems eingebrochen zu haben.

„Blut lügt nicht. Am Tatort wurde eine DNA-Spur von Ihnen gefunden“, kommentierte die Richterin die Unschuldsbeteuerung „Das war ich sicher nicht!“ des 22-Jährigen.

Für den letztlich geständigen Afghanen setzte es wegen Einbruchdiebstahls 14 Monate, davon muss er zwei Monate hinter Gittern absitzen. Rechtskräftig.