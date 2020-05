Erst vor zwei Wochen war ein 51-jähriger amtsbekannter Kremser in die NÖN-Schlagzeile geraten, weil er einen Polizisten mit einer Schere bedroht hatte. Weil er einen Bekannten (41) mit einem Messer attackieren wollte, sitzt er jetzt in Haft.

Begonnen hatte alles völlig harmlos und freundschaftlich: Der jüngere Freund – so wie der Frühpensionist ohne Beschäftigung und in Lerchenfeld zu Hause – half ab dem Nachmittag bei der Reparatur eines Abflussrohres in der Wohnung des 51-Jährigen im Stadtteil Landersdorf. Dabei sprachen die beiden stark dem Alkohol zu.

Gegen 20.30 Uhr eskalierte die Situation. Als die beiden schon gemeinsam vor dem Fernseher saßen, nahm der Gastgeber plötzlich ein spitzes Messer zur Hand und herrschte den Freund an: „I stich di jetzt o, du Sau!“ Die mehrmalige Aufforderung des Bedrohten, der andere Mann möge das Messer wegstecken („Gib a Ruah und leg des Messer weg!“) fruchtete nichts.

In Notwehr dem Gegner Faustschlag versetzt

Daraufhin versetzte er seinem Kontrahenten mutmaßlich in Notwehr einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angreifer erlitt dabei Verletzungen im Kopfbereich, die herbeigerufene Polizei fand den Verletzten noch immer mit dem Messer in der Hand vor. Die Beamten nahmen den Mann fest, er wurde nach der Behandlung seiner Verletzungen im Kremser Universitätsklinikum in die Justizanstalt Krems eingeliefert und kann jetzt hinter Gittern über seine Aggressionen nachdenken.

Beim jüngeren der beiden Männer wurde eine Alkoholisierung von zwei Promille festgestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete auch beim Aggressor eine Blutabnahme an, deren Ergebnis nicht bekannt ist.