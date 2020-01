Untergetaucht, aber nicht vermisst. Die Polizei sucht nicht nach Gastronom Johann Reis, der seit Mitte November wie vom Erdboden verschluckt ist (die NÖN berichtete). Der 55-Jährige war am 5. November von seinem Sohn als vermisst gemeldet worden, acht Tage später griff ihn die Polizei am Flughafen Schwechat auf. Gegenüber den Beamten gab Reis an, er habe eine Auszeit gebraucht und sei nach Dubai gereist.

Wenig später war Reis schon wieder verschwunden und ist seitdem „unbekannten Aufenthalts“, wie es in der Mitteilung eines Kreditorenschutzverbandes zu dem Konkursverfahren heißt, das über das Unternehmen des Gastronomen, die Reis Catering GmbH, eröffnet wurde. Acht Dienstnehmer sind betroffen, alle sind wegen ausstehender Löhne bereits aus dem Unternehmen ausgetreten. Wie viele Gläubiger betroffen sind, ist derzeit ebenso wenig bekannt wie die Schuldenhöhe.

Gestellt hat den Konkursantrag der Abwesenheitskurator von Reis, der Kremser Rechtsanwalt Alois Autherith, der feststellte, dass bereits mehrere Exekutionsverfahren gegen die Reis Catering GmbH anhängig waren. Für Reis‘ Masseverwalter, Severin Perschl, ist die Abwicklung des Unternehmens ob der Situation ungewöhnlich: „Das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Einfacher macht es die Arbeit nicht.“ Auskünfte über das laufende Verfahren dürfe er nicht erteilen.