Absetzung bestätigt: Rohrhofer gibt auf

Fast ein Jahr lang hat Leopold Rohrhofer um seinen Job gekämpft. Nun ist fix: Der langjährige Leiter des Amts für Sicherheit und Ordnung bekommt seinen alten Posten nicht zurück. Das Landesverwaltungsgericht hat die Beschwerde des 61-Jährigen gegen seine Abberufung abgewiesen. Rohrhofer wird gegen die Entscheidung keine Rechtsmittel einlegen. Der ehemalige Spitzen-Beamte geht vermutlich im Sommer in Pension.

Es ist das Ende einer öffentlich ausgefochtenen Personalangelegenheit, die ihren Anfang in einer inzwischen berühmten „Wut-Mail“ – auch das Landesverwaltungsgericht verweist in seiner Erkenntnis auf diese Begrifflichkeit – nahm. Rohrhofer hatte darin einem Vorgesetzten Inkompetenz vorgeworfen und war daraufhin beurlaubt worden. Schon zuvor war Rohrhofer mit „patzigen“ Kommentaren aufgefallen. Mit seinem „Kasperl“-Sager in Anwesenheit von Magistratsdirektor Karl Hallbauer schrammte der Egelseer bereits 2018 knapp an einem Disziplinarverfahren vorbei.

Rohrhofer hatte Beschwerde gegen seine Degradierung eingelegt, weil er die Entscheidung als willkürlich erachtete. Zudem habe er sich bei seinem Vorgesetzten entschuldigt und es könne deswegen auch nicht von einem zerrütteten Arbeitsklima die Rede sein. Das Landesverwaltungsgericht kam nach einer mündlichen Verhandlung Ende November nun zu dem Schluss, dass Rohrhofer zwar ein „fachkundiger, wertvoller Mitarbeiter“ sei, es allerdings zu zwischenmenschlichen Problemen mit seinen Vorgesetzten komme, wenn Anordnungen für ihn nicht zweckmäßig erscheinen. „Halbherzige Entschuldigungen“ und das Fehlen „innerer Einsicht bezüglich Fehlleistungen“ hätten die Entscheidungsträger zur Setzung dienstrechtlicher Maßnahmen veranlasst. Die Behörde sei „keinesfalls willkürlich“ vorgegangen.

Die Konsequenz seines Handelns empfindet Rohrhofer als „unverhältnismäßig“, auch wenn er sein „Fehlverhalten“ einsieht. Er macht sich nun Sorgen um sein berufliches Lebenswerk: „Ich wäre gerne mit einer anderen Außenwirkung gegangen.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren