Advent: Ärger über Aus für Gratis-Parken

Parken in der Kremser Innenstadt ist an den Freitagnachmittagen und Samstagen im Advent 2021 anders als in den vergangenen Jahren mit Gebühren verbunden (die NÖN berichtete). Bei der ÖVP und der FPÖ sorgt das für Unmut. Die Volkspartei teilt per Aussendung mit, dass die regierende SPÖ „mit einer Tradition bricht, welche ein Dankeschön an die Kundinnen und Kunden der Kremser Innenstadt ist.“ Die Freiheitlichen kritisieren einen „neuerlichen Schlag ins Gesicht der Kremser Bürger und Kaufleute“. Ärger rief das Aus für das „Park-Zuckerl“ auch bei Unternehmerin Tina Aigner hervor. Die Inhaberin eines Sportartikelgeschäfts in der Göglstraße rief deswegen eine Unterschriftenliste ins Leben.