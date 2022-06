Ära beim Alpenverein endet: Langzeitobmann Pfriemer gefeiert

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Mit der Übergabe des Vorsitzes beim Kremser Alpenverein durch Gerhard Pfriemer an Markus Killer ging eine Ära zu Ende. 27 Jahre lang war der bergbegeisterte Pensionist an der Spitze des mit aktuell 2.121 Mitgliedern größten Vereins der Stadt Krems gestanden und hatte diesem seinen Stempel aufgedrückt.

In einer mit Bildern aus früheren Zeiten illustrierten Laudatio auf den scheidenden Vereins-Chef erfuhr man von Peter Dunst, dass schon Pfriemers Vater Alexander mit Begeisterung als Mitbegründer nach dem Zweiten Weltkrieg im Alpenverein mit dabei war und dabei wohl den Sohn „infiziert“ haben dürfte.

Ein „Yeti“ für 27 Jahre

Später folgte ab 1995 die Obmannschaft des Sohnes im Kremser Verein. Der engagierte sich aber auch neun Jahre im Landesverband. Besonders schön ist, dass auch Pfriemers Gattin Erika Peherstorfer die Leidenschaft ihres Mannes teilt und bis zur diesjährigen Hauptversammlung als Kassierin die Vereinsgeschicke maßgeblich mitbestimmte.

Kletterkurse boomen

Von den Kremser Zahlen beeindruckt zeigte sich bei der 125. Hauptversammlung auch Gerald Dunkel-Schwarzenberger, der für den AV Österreich aus Innsbruck angereist war. In den Berichten war unter anderem zu hören, dass fast 450 Mitglieder dem Kinder- und Jugendbereich zugehörig sind. Bei den Kletterkursen, so der neue Obmann Markus Killer, gebe es aktuell „einen regelrechten Boom“. Aber auch Peter Dunst war im abgelaufenen Jahr bei elf Touren an 56 Tagen mit 350 Personen unterwegs.

Gut gefüllt präsentiert sich auch die Vereinskasse mit einem gut verwalteten Vermögen von knapp 100.000 Euro. Dementsprechend kann man auch Unterstützungen anbieten, etwa für die Wachauer Bergrettung, deren neues Fahrzeug zu einem Teil vom AV Krems mitfinanziert wird.

Mit langem Applaus und „Standing Ovations“ wurde der Vorschlag des neuen Obmannes quittiert, Gerhard Pfriemer zum Ehrenvorsitzenden, seine ebenfalls ausscheidende Frau Erika Peherstorfer zum Ehrenmitglied zu ernennen. Die Ehrennadel in Gold mit Lorbeer hatte Sport-Stadtrat Albert Kisling für den scheidenden Langzeitvorsitzenden im Gepäck.

Im neuen Vorstand:

Obmann: Markus Killer (Stellvertreter: Stefan Klanner, Peter Dunst)

Kassier: Stefan Klanner (Magdalena Marzy)

Schriftführerin: Katharina Killer

Jugendteamleiterinnen: Anna Sophie Grausenburger, Judith Etzel

