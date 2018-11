Ein ganz besonderes Spektakel wurde den zahlreichen Besuchern der Martini Einkaufsnacht in der Kremser Landstraße geboten. Ulf Elser, engagierter Obmann der Kremser Kaufmannschaft, will mit dieser Veranstaltung allen Kaufleuten eine Plattform bieten und ihnen ermöglichen, Krems als eine der lebenswertesten Städte Österreichs zu präsentieren.

Viel Brauchtum und Shoppingvergnügen

Ein Laternenumzug der Kinder des Kindergartens Göttweigerhof und der Einzug des heiligen Martin – standesgemäß in einer Pferdekutsche – machten den Auftakt zu einer Nacht in der Innenstadt, die auf sehr festliche Weise traditionelles Brauchtum, modernes Shoppingvergnügen und kulinarischen Genuss miteinander verband.

Alexander Goebel als Pate für Jungwein

Ein besonderer Höhepunkt war die Segnung des Jungweines des Kremser Stadtweinbauvereins durch Stadtpfarrer Franz Richter, der in seiner Ansprache den Herbst als „Zeit der Dankbarkeit“ für gefüllte Keller betonte. Alexander Goebel, bekannter Musicaldarsteller und Radiomoderator, freute sich, als Weinpate, dem jungen 2018er den Namen geben zu dürfen und wählte dafür, in Anlehnung an eines seiner bekanntesten Alben („Der nackte Wahnsinn“), den originellen Namen „Der nackte Weinsinn“.

Optischer und akustischer Genuss im Zentrum

Die Boutique Manera begeisterte mit ihrer rockigen Modeschau die Massen. Ein Durchkommen war bei der Bürgerspitalskirche fast unmöglich, so viele wurden von ihr angezogen. Für die musikalische Unterhaltung in der Innenstadt sorgten bis in die späten Abendstunden die Genussmusiker Donauschrammeln und die junge, schwungvolle Young Dixielandband.

Beweis gelungen: „Die Innenstadt lebt!“

Winzer des Kremser Weinbauvereins versorgten die Besucher in der Altstadt mit ihrem „Staubigen“, Bäckereien, Lokale und Cafes boten köstliche Schmankerl an – und alle gemeinsam zeigten damit allen Unkenrufen zum Trotz: „Die Innenstadt lebt!"