Erstmals musste eine Europadebatte ohne Publikum stattfinden. Doch via Livestream waren interessierte Bürger dabei, und die gesamte Diskussion kann auch nachträglich konsumiert werden.

Hochkarätig besetztes Podium

Am Podium versammelt waren an diesem Abend Ulrike Guérot, Leiterin des Departmensts für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität, Geschäftsführer Michael Duscher von der NÖ Werbung, Dirigent und Chorleiter Heinz Ferlesch sowie Gerhard Draxler, seines Zeichens Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Versuchswissenschaften.

"EU müsste ein Staat sein!"

In ihrem Einführungsstatement ging Guérot auf das von der EU beschlossene, 750 Milliarden Euro schwere Rettungspaket ein, mit dem die Gemeinschaft erstmals als juristische Person auf dem internationalen Markt aufgetreten war. „Um das zu tun, was die EU tun will, müsste sie eigentlich ein Staat sein“, zitierte die Professorin den deutschen Rechtswissenschafter Peter M. Huber

Kultur vereint schon lange

Die logische Konsequenz, die Guérot daraus zieht: „Es muss eine Verschiebung von der Integration der einzelnen Staaten hin zu einer europäischen Staatsbürgerschaft („European Citizenship“) geben. Dass in der Bildung „das Heil für viele Probleme“ liege, betonte Musiker Heinz Ferlesch. Die Kultur habe schon vor der Vereinigung Europas eine internationale Verständigung zustande gebracht. Vielen Menschen gehe in der Zeit der Pandemie die Unterhaltung, aber auch die Betätigung ab.

"Europa denken und leben!"

„Nachfrage nach Ruhe und Entschleunigung“, ortet Michael Duscher. „Sicher keine Sehnsucht gibt es nach dem Massentourismus.“ Regionalität und Authentizität seien wichtig. „Wir müssen Europa nicht nur denken, sondern auch leben!“, appellierte der Tourismusfachmann. „Die EU entsteht dort, wo sich Menschen mit anderen Kulturen auseinandersetzen.“ Es gebe eine wechselseitige Befruchtung zwischen Reisenden und „Bereisten“. Länderübergreifende Projekte wie der Radweg Eurovelo 13 seien wegweisende Projekte zu einem „grenzenlosen Europa.“

Landwirtschaft im Zentrum

Die weitere Ökologisierung und die stärkere Unabhängigkeit von Lieferketten stellte Gerhard Draxler in den Mittelpunkt seines Statements. „Die Landwirtschaft war bereits für die EU-Gründungsväter von größter Bedeutung“, so der (Land-)Wirtschaftsprofi. „Sie ist daher auch einer der am längsten europäisch konsolidierten Wirtschaftszweige.“ Kritik seitens Ulrike Guérot richtete sich dagegen, dass angesichts der Pandemie die Grenzen für die Menschen zugegangen, für die Wirtschaftsgüter und die Finanzen aber offen geblieben seien. Draxler wandte ein, dass nicht die Schließung das Problem gewesen sei, sondern, „dass jedes Land andere Regeln aufgestellt hat“.

Gegen weitere Regulierung

Für einen Staat Europa gibt es für Draxler zu viel Diversität auf engstem Raum. Es sei gegen eine weitere Regulierung. „Die Mehrheit der Menschen ist proeuropäisch. Das kann man sinnvoll weiterentwickeln.“ Guérot sieht es als vordringlich, dass alle Bürger Europas vor dem Recht gleich sind. „Da müssen wir uns mancher Baustellen annehmen.“ Ferlesch verglich die EU mit einem Chor. Es gebe dort zwar 50 teils sehr individuelle Stimmen – doch das Ziel müsse letztlich eine einheitliche Melodie sein.

"Müssen Bürger mitnehmen!"

NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger gelang als Moderator mit Zwischenfragen und verbindenden Zusammenfassungen ein optimaler Brückenbau zwischen den einzelnen Positionen. „Das Gespräch ,Europa denken – Europa selbstverständlich!?‘ bewies einmal mehr, dass das Mitnehmen der Bürger entscheidend ist und sein wird“, meinte Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich und Initiatorin der Gesprächsreihe. „Das ist keine ganz leichte Aufgabe, denn die Thematik ist komplex und kompliziert und verlangt Bildungs- und Reifestand.“

ZITATE

„Sie können heute eine Baugrube mit einem Bagger ausheben oder mit einem Kaffeelöffel. Es geht beides! Es dauert nur mit dem Löffel länger und kostet mehr.“

Gerhard Draxler zu den verschiedenen Wegen zu einem gemeinsamen Ziel

„Die Grenzen sind angesichts der Pandemie nur für die Bürger zugegangen, nicht aber für die Zitrone aus Spanien.“

Ulrike Guérot zu den aktuellen Einschränkungen

„Es gibt auch Wein jenseits der Wachau – aber der hier ist natürlich der beste.“

dieselbe

„Es ist aj immer wieder so, dass die EU gute Dinge plant, und dann kommen die Einzelstaaten und machen wieder alles kaputt.“

dieselbe

„Wir haben einfach keine Zeit, zu warten, bis etwas von oben kommt. Wir machen das jetzt!“

Michael Duscher appelliert an das Tun statt des Redens

„Ich bin ein glühender Europäer, aber ich bin auch Österreicher. Warum sollte eine europäische Kulturförderung besser funktionieren als eine nationale?“

Draxler

„Ich bin keine glühende Europäerin, aber ich möchte ein funktionierendes europäisches Gemeinwesen. Ich glühe jedenfalls nicht für die EU und bin auch nicht Deutsche, sondern Rheinländerin!“

Guérot

„Auch der Herr Orban ist für Europa, aber er ist gegen die EU. Er sollte bei internationalen Regelungen nicht überall reingrätschen.“

dieselbe

„Ich hoffe, dass e für meine Urenkel noch ein Österreich gibt!“

Draxler