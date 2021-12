Alt-Pfarrer und Assistentin bei Verkehrsunfall getötet

Bestürzung herrscht in Krems-Lerchenfeld und Rohrendorf: Der langjährige Seelsorger der beiden Pfarren, Günter Walter (79), und die Pastoralassistentin Elisabeth Fiedelsberger (60) kamen am Christtag bei einem Verkehrsunfall in Allentsteig ums Leben.

Im vom Gatten der Frau, Diakon Johannes Fiedelsberger, gelenkten Auto waren die drei Personen zu einer privaten Familienfeier unterwegs, als ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Pfarrer Walter, der im Wrack eingeklemmt war, war sofort tot. Die schwer verletzte Mitfahrerin auf der Rückbank starb noch am Unfallort, trotz der Bemühungen der Besatzungen zweier Notarzthubschrauber und bodengebundener Rettungskräfte des Roten Kreuzes Allentsteig.

21 Jahre segensreiches Wirken in Lerchenfeld

Pfarrer in Ruhe Günter Walter war ein gebürtiger St. Pöltner und absolvierte nach der Matura am Bundesgymnasium seiner Heimatstadt das Studium der Theologie. 1965 wurde er zum Priester geweiht. Nach Kaplanstationen in Ybbs, Spitz (1968 – 1972) und Krems-St. Veit (1972 – 1975) sowie St. Pölten-Kapistran wurde der nun Verstorbene Pfarrer in Krems-Lerchenfeld. Ab 1991 wirkte der von seinen Freunden meist kurz „WaGü“ genannte und allseits beliebte Seelsorger zusätzlich als Moderator in Rohrendorf. 2008 bis 2012 bekleidete Pfarrer Walter außerdem das Amt des Dechants des Dekanats Krems.

1989 wurde er zum Geistlichen Rat, 2008 auch zum Konsistorialrat ernannt. Die Gemeinde Rohrendorf verlieh ihm den Goldenen Ehrenring.

2012 trat der verdiente Geistliche in den Ruhestand, blieb aber einige Jahre weiterhin als allseits geschätzter und menschennaher Priester aktiv. In den letzten Jahren hatte er zunehmend gesundheitliche Herausforderungen zu meistern. Beim Ehepaar Fiedelsberger fand er zuletzt familiären Anschluss.

Elisabeth Fiedelsberger (60), die ebenfalls eine große Lücke hinterlässt, war mehr als drei Jahrzehnte lang Pastoralassistentin der Pfarre Krems-Lerchenfeld und zuletzt mehr als zehn Jahre auch als Pfarrsekretärin in Rohrendorf, Theiß und Brunn im Felde tätig. Die Frau, die sich durch starkes Engagement auszeichnete, hätte im Frühjahr in den Ruhestand treten können.

Bei ihrer Arbeit für die Pfarren zeichnete sich Fiedelsberger durch ihr Bemühen aus, die Pfarren lebendig zu erhalten. Wichtigstes Ziel der Frau war stets, dass sich die Gläubigen in den Pfarrgemeinden wohlfühlen.

Sie wird jedoch nicht nur in den Pfarren fehlen. Mit ihrem Gatten Johannes trauern auch Tochter Yvonne und Sohn Christoph sowie zahlreiche Freunde um sie.

Der Termin der Begräbnisfeierlichkeiten für die beiden Verstorbenen stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.