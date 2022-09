Am Zebrastreifen Schüler übersehen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Es war dunkel, neblig und es regnete. Ich habe keine Personen wahrgenommen, da war nur ein Kracher. Ich stoppte und merkte erst dann, dass ich einen Menschen angefahren habe“, schilderte ein Lenker (26) aus Krems vor Gericht.

Er gab den Unfall zu, beteuerte aber, dass er am 13. Dezember des Vorjahrs in Krems auf dem Schutzweg auf Höhe der Wiener Straße 54 keine Personen auf dem Zebrastreifen wahrgenommen habe. „Ich war nicht zu schnell. Ich habe sie wirklich nicht gesehen!“, beteuerte der Kremser immer wieder, dass er die Gruppe von 17-jährigen Teenagern, die in kurzen Abständen hintereinander den Schutzweg passiert hatten, nicht bemerkt habe.

Das Opfer erlitt einen Schulterbeinbruch, eine Gehirnerschütterung und Abschürfungen.

„Wir standen gerade wartend auf der Verkehrsinsel und sahen, wie er den Florian, der ganz schwarz gekleidet war, angefahren hat“, schilderten die Zeugen. Ihr Eindruck. „Er ist nicht zu schnell gefahren.“ Nach dem Beweisverfahren gab es für den einsichtigen und bislang unbescholtenen Lenker eine Diversion: Das Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Kremser wurde mit einer zweijährigen Probezeit eingestellt.

