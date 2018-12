Das Amterl ist eine wahre Institution in der Kremser Innenstadt. Seit Jahrzehnten ist das Kultbeisl in der Kirchengasse eine gern besuchte Anlaufstelle für guten Kaffee, aber auch um ein kühles Bier oder einen G‘spritzten zu trinken.

Bewirtet werden die Gäste seit fast zehn Jahren von Karin Osimitz. Es ist neben ihrer freundlichen Art vor allem eines, das die 52-Jährige auszeichnet: ihre Flaschenöffnersammlung. Die gesamte Wandfläche in der rechten Hälfte des Lokals ist mit den sehenswerten Sammlerstücken geschmückt.

Wie viele Flaschenöffner sie mittlerweile hat, weiß Karin Osimitz nicht mehr. „Ich schätze aber, es sind rund 450.“ Seinen Ursprung hat Osimitz‘ Hobby in ihrem ersten Jahr als Chefin im Amterl. Der heute pensionierte Rauchfangkehrermeister Heinz Bartaschek schenkte ihr einen silbernen Flaschenöffner, der gleichzeitig auch als Brieföffner dient. „Das ist bis heute mein Lieblingsstück. Und er ist auch noch täglich im Einsatz“, erzählt Osimitz.

Öffner als Erinnerungen an die Stammgäste

Bald sei es dann so gewesen, dass Stammgäste von Flohmärkten oder Urlauben Flaschenöffner für die 52-Jährige mitnahmen. „Ich habe kein einziges Stück gekauft“, so Osimitz. Platz für Rivalität ist in der Sammlung übrigens nicht: Austria und Rapid Wien sind mit jeweils einem Flaschenöffner vertreten.

Für Osimitz hat ihre Sammlung neben der Besonderheit der Einzelstücke auch einen sentimentalen Wert. „Es sind viele schöne Erinnerungen an Stammgäste, von denen schon einige gestorben sind, damit verbunden.“ Ob unter den hunderten Flaschenöffnern auch finanziell wertvolle Stücke dabei sind, weiß Osimitz nicht. „Verkaufen würde ich aber sowieso keinen.“ Dennoch sind ihr immer wieder einige abhandengekommen. Dreiste Gäste ließen schon mehrmals ihren Wunsch-Öffner einfach mitgehen ...