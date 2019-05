Dass Sicherheit lernen und Sicherheit üben nicht langweilig sein muss, bewies der NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) am vergangenen Freitag: Die „Safety Tour“ des NÖZSV (manche kennen sie noch als „Kinder-Sicherheits-Olympiade“) bringt die Kinder der vierten Volksschulklassen aus allen Bezirken Niederösterreichs in Bewegung.

Bei insgesamt acht Vorbewerben haben die Schüler die Gelegenheit, ihr Können, ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen rund um den Begriff „Sicherheit“ unter Beweis zu stellen. Das Besondere daran: Es gibt nur Gewinner! Alle Kinder einer Klasse kommen zum Einsatz, und sie machen beim coolen Rahmenprogramm auch noch Bekanntschaft mit freundlichen Polizisten, cleveren Rettungshunden, starken Feuerwehrleuten oder mit hilfsbereiten Rettungssanitätern.

Landesfinale in Pöggstall am 14. Juni

Bei jedem Vorbewerb gibt es tolle Preise. Die beste Klasse jedes Vorbewerbs fährt dann zum Landesfinale in Pöggstall am 14. Juni. Da werden dann die besten „Sicherheitsexperten“ Niederösterreichs gekürt!

Start war am vergangenen Freitag in Krems (mit Schulen aus den Bezirken Krems-Stadt, Krems-Land und Melk), dann folgen am 8. Mai Hainfeld (für die Bezirke St. Pölten-Land, St. Pölten-Stadt und Lilienfeld), am 10. Mai Waldenstein (Bezirke Gmünd, Zwettl, Waidhofen/Thaya), am 15. Mai Wr. Neustadt (Bezirke Wr. Neustadt-Stadt, Wr. Neustadt-Bezirk, Neunkirchen), am 17. Mai Ernsthofen (Bezirke Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Scheibbs), am 22. Mai Tulln (Bezirke Tulln, Horn, Hollabrunn), am 24. Mai Perchtoldsdorf (Bezirke Mödling, Baden, Bruck/Leitha), sowie am 28. Mai Seyring-Gerasdorf (Bezirke Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf).

Gewonnen hat beim Vorbewerb in Krems am vergangenen Freitag die Volksschule Langenlois, die damit den Bezirk Krems beim Landesfinale in Pöggstall vertreten wird. Platz zwei ging an die 4B der Volksschule Paudorf und der dritte Platz an die Volksschule Krems-Rehberg.