Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch Straßenbauarbeiten Am Steindl auf den Weg gebracht. Die Kosten betragen 140.000 Euro. Hintergrund ist ein großvolumiges Wohnbauprojekt, das im Frühsommer abgeschlossen wird und im südlichen Teil des Kraxenwegs die Errichtung einer Fahrbahn erfordert. Anrainer hatten zuvor mehrfach Bedenken geäußert, unter anderem, dass der Bereich zu einer „Rennstrecke“ auf dem Weg ins Kremser Stadtzentrum werden könnte.

Die Interessensgemeinschaft der Bewohner Am Steindl/Langenloiserberg – kurz IGSL – fühlt sich durch den Gemeinderatsbeschluss überfahren. Zumal die Stadt erst kürzlich einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts für den Stadtteil ins Leben gerufen hatte. 82 von 500 Bewohnern füllten einen Fragebogen zu Themen wie Rad,- Fußgänger- und Automobilverkehr aus. Außerdem fand im März ein erster „Stadtteil-Dialog“ statt – eine Videokonferenz mit engagierten Bewohnern, die das Amt für Verkehrs- und Stadtplanung leitete. Zwei weitere digitale Workshops sind für April geplant.

Anrainer-Vertreter orten „Pseudobeteiligung“

Dass der nun noch nicht einmal abgeschlossen ist und es trotzdem schon einen ersten Gemeinderatsbeschluss zu den seit Jahren heiß diskutierten Wohnbau- und Mobilitätsthemen Am Steindl gibt, lässt die IGSL „Pseudobeteiligung“ orten.

Anrainer-Vertreterin Eva Vetter ist unzufrieden mit der politischen Vorgangsweise. NOEN, MK

„Wie kann es sein, dass ein wichtiger Prozess in Auftrag gegeben wird, gut läuft und dann diskussionslos konträre Maßnahmen beschlossen werden?“, fragt Obfrau-Stellvertreterin Eva Vetter. Unterstützung erfährt sie durch KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer, der im Gemeinderat meinte, dass der Beschluss den „Dialog mit den Anrainern ad absurdum“ führe. Er plädierte dafür, erst das Ende der Gespräche abzuwarten.

SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer reicht die Auswertung der Fragebögen. MK, MK

Davon hielt SPÖ-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer nichts. Sie meinte, dass „die Argumente, die dieses Thema betreffen“ durch die Auswertung der Fragebögen „schön herausgefiltert“ worden seien. Daher müsse man zulassen, „dass der Dialog auch einmal eingestellt wird“. Der zuständige Stadtrat, Werner Stöberl (SPÖ), versuchte zu kalmieren und betonte, dass der Dialog weitergehe. Zudem könne mit straßenpolizeilichen Verordnungen darauf reagiert werden, wenn der neue Straßenabschnitt tatsächlich zur Durchzugsstraße werde.