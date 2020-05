Hat es in Krems einmal minus fünf Grad, lässt sich ungefähr erahnen, wie frostig es in den landwirtschaftlichen Kältepolen war. Der Wert, der am 2. April erreicht wurde, ist ein neuer Negativrekord für April. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1936 war es nie kälter in diesem Monat. Das Pech der Wachauer Marillenbauern: Nicht nur am 2. April war es ungewöhnlich kalt. Auch am 1. und 3. April kletterte die Quecksilbersäule tief in den negativen Bereich.

Quelle: ZAMG, Grafik: Bischof

Und dennoch war es am Ende ein überaus freundlicher Monat, der nicht nur am 17. April mit 25,8 Grad sogar den ersten Sommertag des Jahres hervorbrachte, sondern auch knapp 300 Sonnenstunden spendierte. Die Kehrseite der Medaille: Mit nur acht Millimeter Niederschlag setzt sich die Dürre des Vormonats fort.