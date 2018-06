Deckenelemente stürzten plötzlich ab

Laut Angaben der Polizei waren an einer Geschoßdecke Schalungselemente angebracht, die sich während der Arbeit der polnischen Staatsbürger plötzlich lösten. Ein 29-Jähriger kam am schwersten zum Handkuss. Er erlitt Brüche im Bereich des Beckens und wurde nach der notärztlichen Versorgung am Notfallort ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Sein 40-jähriger Kollege kam mit Prellungen glimpflich davon.

Zwei Arbeitern gelang „Absprung“

Durch einen Sprung hatten sich zuvor zwei weitere Schalungsarbeiter – ein oben auf der Decke arbeitender Pole (31) sowie ein unten stehender Kollege (26) in letzter Sekunde retten können. Die beiden Bediensteten der Firma Eisenflechter GmbH aus Haid, Oberösterreich, blieben unverletzt. Das Arbeitsinspektorat nahm umgehend an Ort und Stelle die Ermittlungen auf. Schon kurze Zeit stand fest, dass offensichtlich sogenannte Klemmsicherungen zu früh entfernt worden waren.

Sicherungen waren entfernt worden

Wie sich herausstellte, hatte sich der Vorfall beim Beginn der Arbeiten an der Decke über dem ersten Obergeschoß ereignet. Dabei waren Sicherungen entfernt und nicht wieder angebracht worden, was die Beteiligten offenbar nicht wussten. Damit verlor der betreffende Gebäudeteil die horizontale Stabilität und es kam zum Einsturz.