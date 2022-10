Krems: Attacke gegen Kremser Kaffeehausbetreiber

Weil der Kaffeehausbetreiber dem offensichtlich betrunkenen oder auf einem Trip befindlichen Mann - es handelt sich um einen in Tschechien geborenen Kremser (40) - kein Bier geben wollte, ging es zur Sache.

"Zünden dir die Bude an!"

Zuerst stänkerte der aggressive Mann am Vormittag des 23. Oktober in der Oberen Landstraße den Unternehmer an. As dieser völlig ruhig blieb und dem verhinderten Gast, der in Begleitung einer ebenfalls illuminierten Frau war, lediglich empfahl, sich sein Bier woanders zu kaufen, steigerte sich dieser immer mehr hinein. Wörtlich drohte er: "Ich hole jetzt meine Freunde, und die zünden dir die Bude an!"

"Verrückter" festgenommen

Als der Aggressor auch noch begann, Gäste zu belästigen, stellte sich der Gastwirt dazwischen - und bekam im Zuge des "Fuchtelns" des Betrunkenen unter anderem einen leichten Schlag ins Gesicht ab. Auch davon ließ sich Ilkerl nicht provozieren und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den nach Ansicht von Beobachtern der Szene "Verrückten" kurze Zeit später an Ort und Stelle fest. Der Täter wurde auf die Inspektion mitgenommen und der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen einer gefährlichen Drohung und Körperverletzung angezeigt..

Vandalen-Akte nehmen zu

Café-Betreiber Christian Ilkerl beklagt eine Zunahme krimineller Vorkommnisse in der Landstraße. Foto: Martin Kalchhauser

Ilkerl will dem Vorfall nicht zuviel Bedeutung zumessen. Mehr ärgert ihn, dass er nicht einmal eine Woche später Ofper eines Vandalenaktes wurde. Vermeintliche Rapid-Fans "verzierten" sein WC mit Spraylack mit dem Schriftzug "Rapid Wien 1312". Für ihn ist das nur eine Fortsetzung der Vandalismus-Aktionen in der Landstraße, die zuletzt wieder stark zugenommen haben.

Immer wieder Beschädigungen

So wurde gegenüber dem Café Berger bei einem Geschäftslokal eine Platte der Fassadenverkleidung durch einen Fußtritt eingetreten - in fast zwei Metern Höhe! Offenbar versuchte sich hier ein verhinderter Karate-Kämpfer, wie ein dort noch blass sichtbarer Fußabdruck zeigt. Ein Bonsai vor einem benachbarten Lokal wurde samt dem schweren Gefäß umgeworfen. Und in der Unteren Landstraße klagen Unternehmer, dass ihnen Passanten - manchmal sogar am helllichten Tag! - an die Fassaden pinkeln.

"Werden nicht ernst genommen!"

"Aber keinen kümmert's", ist Ilkerl verzweifelt. "Die Vorfälle werden immer mehr, aber man hat das Gefühl, die Sorgen der Betroffenen werden nicht ernst genommen." Er appelliert an die Geschäftsleute, auch vermeintlich unwichtige Delikte zur Anzeige zu bringen, um zu verhindern, dass es die Dunkelziffer an kriminellen Vorfällen wie Sachbeschädigung immer größer werde, sich die Situation aber in der offiziellen Statistik nicht niederschlage.

