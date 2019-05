Am 22. Oktober vergangenen Jahres kam es gegen 2.40 Uhr in einer Gemeindewohnung in Rohrendorf zu einer Bluttat: Der 50-jährige Mann soll versucht haben, seine Frau (49) zu töten.

Der zweifache Familienvater und Arbeitsanleiter im Tischlereibetrieb der Justizanstalt Stein soll auf seine schlafende Gattin eingestochen haben, verfehlte aber ihr Herz. Die 49-Jährige erwachte und musste dann gegen ihren immer wieder attackierenden und zustechenden Mann um ihr Leben kämpfen, wie die Ermittlungen ergaben.

Mann hatte die Rettung verständigt

Sie wehrte sich vehement und fing mehrere Stiche mit ihren Armen ab. Durch die Abwehrhandlungen wurde die Frau am Oberarm, Ellbogen und der Hand getroffen. Durch diese Stiche wurden Muskeln und Sehnen des linken Armes und der Finger durchtrennt.

Als der mutmaßliche Plan, seine Frau durch Herzstiche zu töten, nicht aufging, soll er deshalb sein Tötungsvorhaben („Mach euch alle!“) nicht fortgesetzt haben. Er soll dann, wie ihn die aus zahlreichen Wunden blutende Ehefrau angefleht hat, die Rettung gerufen haben.

Lebensbedrohliche Stichverletzungen

Der Rohrendorfer soll die telefonischen Anweisungen der Rettungskräfte befolgt und mit einem Handtuch die Blutungen gestillt haben. Dadurch und durch die rasche Erstversorgung durch die Rettung konnte ein Verbluten verhindert werden.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen – zwei Messerstichen in den Hals, zumindest acht Stichen in die Brust und einem in den Oberbauch – wurde die Frau nach der notärztlichen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Krems mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Klinikum St. Pölten geflogen und dort mehrere Stunden notoperiert. Sie überlebte.

Den 50-Jährigen trafen die Polizeibeamten damals vor dem Haus an, und er soll gestanden haben, dass er auf seine Ehefrau in Tötungsabsicht eingestochen hat. Er ließ sich festnehmen.

Jetzt muss sich der Täter am 14. Mai 2019 wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau vor einem Schwurgericht in Krems verantworten.

Mutmaßlicher Täter zurechnungsfähig?

Ein Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Richard Billeth wird zeigen, ob er zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen ist, denn er gab an, er habe nach einem erlittenen Schicksalsschlag mit psychischen Problemen (Depressionen) zu kämpfen gehabt.

Über das Prozessgeschehen und den Ausgang des Schwurgerichts – ob er den Mordversuch gesteht oder leugnet – wird aktuell berichtet