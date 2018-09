Die aus Litauen stammende Künstlerin Mag. Dalia Blauensteiner lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Krems und leite die Galerie Daliko, die wichtige Impulse vor allem für nahmhafte und aufsteingende Künstlerpersönlichkeiten aus Osteuropa setzt. Nun zeigt sie zum ersten Mal selbst ein Einzelausstellung ihrer aktuellen Arbeiten in ihrer renommierten Galerie.

Eine wichtige Inspirationsquelle für ihr facettenreiches Kunstschaffen ist neben der Auseinandersetzung mit Literatur immer wieder das Buch der Natur, das sie bei täglichen Spaziergängen im Wald und in den Weinbergen aufmerksam studiert. In der dieser Tage eröffneten Ausstellung „eins“ offeriert die Künstlerin Einblicke in ihre Beobachtungen und Erkenntnisse.

Arbeiten aus den letzten beiden Jahren

Gezeigt werden Arbeiten aus den letzten beiden Jahren: Abstrakte Gemälde und fotorealistische Studien werden durch eine Rauminstallation ergänzt. Kuratorisch betreut wird die Einzelausstellung von Dr.in Barbara M. Eggert (Department für Kunst- und Kulturwissenschaften, Donau-Universität Krems).

Eröffnet wurde die Ausstellung schließlich durch Botschafterin der Republik Litauen in Wien Loreta Zakarevičenė, die Grußworte seitens der Stadt Krems überbrachte Bildungsgemeinderat Mag. Klaus Bergmaier.

Die Schauspielerin Univ.-Prof. Mag. Dr. Hanna Mayer las ein Schlüsselstelle aus dem Buch EinsSein von Richard Bach.

Sowohl die Kuratorin Dr. Barbara M. Eggert als auch Kulturamtsleiter MMag. Gregor Kremser sprachen über Künstlerin und Werk.

Die Ausstellung läuft in der Galerie Daliko in Krems, inder Bahnzeile 8 bis 4. Oktober und ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Darüber hinaus auch gerne nach Vereinbarung unter +43 676 6206412 oder admin@galerie-daliko.com