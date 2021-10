Auszeichnung: Sichere Wege in der Stadt

Zwölf Institutionen, Personen und Gemeinden wurden beim Wettbewerb „Vorbild Barrierefreiheit 2021“, der vom NÖ Bildungs- und Heimatwerk (BhW) gemeinsam mit dem Land Niederösterreich ausgelobt wurde, für vorbildlichen Umgang beim Abbau von Hürden prämiert. Die Stadt Krems wurde für ihre Bemühungen ebenfalls ausgezeichnet.

Die beiden Landesräte Ludwig Schleritzko und Christiane Teschl-Hofmeister durften die blau-gelben Vorbilder für Barrierefreiheit auszeichnen. Im Bezirk Krems wurde in der Kategorie Gemeinde die Stadt Krems mit dem Projekt „Orientierungshilfe für Menschen mit Behinderung“ ausgezeichnet.

Ziel dieses vorbildlich umgesetzten Projektes ist es, dass sich Menschen mit Sehbeeinträchtigung selbstständig orientieren können. Hiezu schloss man in der Stadt an die Strecken zwischen Zug und Bussen auch den Weg in Richtung Bezirkshauptmannschaft und in die Innenstadt an. Es wurden insgesamt beachtliche 400 Meter taktile Bodenleitsysteme installiert.

Die Preisträger wurden von einer Jury ausgewählt, die sich aus acht namhaften Experten und Expertinnen mit und ohne Behinderung zusammensetzte.