Autobranche: Blum-Areal geht an Jürgen Auer

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt ist es fix: Bis auf Weiteres wird es in der Wachau-Stadt keinen Ford-Betrieb geben. Werner Blum verkauft seinen Betrieb nach fast zwei Jahrzehnten an Jürgen Auer (unter anderem Toyota, Suzuki). Das Notarielle wird in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Über den Verkaufspreis bzw. Kaufpreis des 4.250 Quadratmeter großen Areals wurde Stillschweigen vereinbart.

„Ford Blum wird aber weiterhin für den Kremser Automarkt zuständig sein – und zwar von St. Pölten aus. Das ist auch so mit dem Importeur besprochen bzw. vereinbart“, sagt Blum. Und: „Wir haben bereits alle Kremser Kunden informiert – viele von ihnen sind auch bereit, in den Norden von St. Pölten zu kommen!“ Der Landeshauptstadt-Betrieb liegt direkt an der Kremser Schnellstraße S 33, rund 20 Minuten von Krems entfernt. Zudem wird betont, dass man einen Kremser Subhändler (Agenturpartner) suche. Wie es mit dem Areal in der Gewerbeparkstraße weitergeht? Blum: „Ein Autobetrieb bleibt …“ Das komplette Kremser Personal arbeitet bereits in St. Pölten, mit Ausnahme der zwei Lehrlinge – für die wurden neue Ausbildungsplätze im Kremser Raum gesucht und gefunden.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Werner Blum trennt sich nur schweren Herzens von Krems, persönliche Probleme des 63-Jährigen waren mitentscheidend. Er blicke auf „17 schöne, aber auch harte Jahre“ zurück. Rund 1.500 neue plus 300 gebrauchte Ford-Autos wurden hier seit 2004 verkauft.