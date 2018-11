Waren es der Nieselregen und die nasse Fahrbahn, oder ließ sich der Fahrer kurz ablenken? Unklar ist, warum es am Mittwoch kurz nach 9 Uhr auf der Stadtautobahn zu einem Verkehrsunfall kam. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Pkw schlitterte auf die Bundesstraße 37

Ein Lenker war bei der Auffahrt von der S 5 (Schnellstraße Wien – Krems) auf die B 37 in Richtung Gföhl mit seinem Kleinwagen ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug touchierte die Leitschiene unsanft und kam in der Folge auf der B 37 quer über beide Fahrspuren zu stehen. Das Auto ließ sich aufgrund der massiven Beschädigungen nicht mehr von der Stelle bewegen.

Zum Glück gab es keine Folge-Unfälle

Lenker, die die Unfallstelle von der Donaubrücke kommend erreichten, reagierten geistesgegenwärtig und konnten ihre Fahrzeuge rechtzeitig vor dem Hindernis zum Stillstand bringen. Die FF Krems eilte mit 13 Helfern in zwei Fahrzeugen zum Ort des Geschehens und konnte das Verkehrshindernis in kurzer Zeit entfernen. Der Verkehr wurde solange auf der Beschleunigungsspur an der Unfallstelle vorbeigelotst.

FF-Helfer sammelten Wrackteile ein

Wrackteile lagen über die gesamte Fahrbahn verstreut herum. Diese wurden von den Einsatzkräften eingesammelt, ehe die Kräfte nach nur einer knappen halben Stunde schon wieder in die Feuerwehrzentrale einrücken konnten.