Bauprojekt auf der Zielgeraden: Gleichenfeier bei "Winzer Krems"

Als „einzigartiges Projekt für die Winzer Krems, aber auch für die gesamte österreichische Weinwirtschaft“ bezeichnete Geschäftsführer Ludwig Holzer das 37 Millionen Euro umfassende Vorhaben, bei dem nun eine Gleichenfeier stattfand. Bei der Erweiterung des Bestandes aus dem 1950er-Jahren, so Planer Erwin Krammer, setze man voll auf Ökologie. Neben einer Photovoltaikanlage gibt es ein Gründach. Jede Chance auf Recycling werde genützt.

Nach rund zwei Dritteln sei man exakt im Zeit- und Kostenplan. Begonnen wurde das Großprojekt im August 2019. Im Juni 2023 sollen die Arbeiten nach drei jeweils knapp eineinhalb Jahre langen Bauabschnitten abgeschlossen sein.

Elias Faltner von der Baufirma Leyrer+Graf verlas den Gleichenspruch. Sein Chef, Geschäftsführer Michael Bauer, zeigte sich stolz auf sein Team. „Gemeinsam mit dem Partner ist es uns gelungen, alles in der vorgegebenen Zeit zu bewerkstelligen.“

Die problemlose Baustelle in Krems zeichne sich durch eine familiäre Atmosphäre aus. „Dass allen klar ist, dass wir in einem Boot sitzen, zeigt sich am Bauergebnis“, würdigte er den vorbildlichen Einsatz aller Arbeiter auf der Baustelle im Bründlgraben.

