Beispielhafte Hilfsaktion: FF-Fahrzeuge für Ukraine

„Feuerwehren helfen Feuerwehren“ lautete das Motto einer großen Hilfsaktion der FF Krems gemeinsam mit den Kameraden aus der Partnerstadt Böblingen. Ein Hilfskonvoi brachte drei Einsatzfahrzeuge und dringend benötigte Ausrüstung nach Polen, von wo sie ins Kriegsgebiet weitergeleitet wurden.

„Durch unsere Partner von der FF Straszecin (Polen) haben wir aus erster Hand von der Solidaritätswelle der polnischen Feuerwehren für ihre Kollegen in der Ukraine erfahren“, berichtet FF-Krems-Chef Gerhard Urschler. „In der Landeshauptstadt Rzeszów werden im großen Stil Ausrüstungsgegenstände gesammelt und nach Lviv (Lemberg) gebracht.“

Die Feuerwehren Krems und Böblingen, die 2019 zu einer gemeinsamen Übung in Strasczecin waren, sammelten in kurzer Zeit eine Menge an Ausrüstungsgegenständen. Hydraulische Rettungssätze, Atemschutzgeräte, Schlauchmaterial, Pumpen, Stromerzeuger … – alles gebraucht, aber einsatzfähig.

Fünf FF-Autos wurden in die Ukraine überstellt

Als Krönung konnten drei Einsatzfahrzeuge, ein Tank- und zwei Löschfahrzeuge samt Beladung aufgetrieben werden. In den Konvoi einverleibt wurde ein von der Firma Chubb Österreich in Brunn am Gebirge beigesteuertes Löschfahrzeug – einsatzbereit, aber ohne Straßenzulassung –, das auf einem Tieflader mitkam.

Aus Böblingen kamen am Abend des 24. März FF-Kameraden mit zwei weiteren Einsatzfahrzeugen, gespendet vom dortigen Gemeinderat, in Krems an. Gemeinsam wurde in den frühen Morgenstunden des 25. März die Reise nach Rzeszów fortgesetzt. Die Paletten mit der Ausrüstung wurden am selben Tag umgeladen, die Fahrzeuge folgten bald darauf.

Aus Krems dabei waren der „Verbindungsmann“ nach Polen, Grzegorz Szukaj, und die Brüder Franz und Karl Plutsch. Übernachtet wurde bei den Freunden in Straszecin. Szukaj: „Die Menschen in meiner alten Heimat sind extrem hilfsbereit. Dem direkten Nachbarn zu helfen ist für Polen eine Selbstverständlichkeit.“ Urschler ist stolz auf seine Leute: „Feuerwehren helfen. Immer!“

