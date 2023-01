Benefiz-Radeln für 5.135 Euro: Schüler für Licht ins Dunkel aktiv

Werbung

16 Teams aus 16 Klassen der HAK gingen an 16 Hometrainern (die ihre Eltern zur Verfügung gestellt und in die Schule gebracht hatten) ins Rennen, als es hieß, für die Aktion Licht ins Dunkel zu radeln.

Jede Klasse hatte zehn Minuten Zeit, um möglichst viele Kilometer zu sammeln. Für jeden zahlten die Sponsoren, die die Schüler im Vorfeld auftreiben konnten, zehn Euro. Am Ende eines dramatischen Wettkampfes im Turnsaal, bei dem mehrere hundert Schüler ihre Kollegen lautstark anfeuerten und bei dem es Bestleistungen für die gute Sache gab, stand das Siegerteam – ein Quintett aus der 5BK-Klasse – fest.

Den eifrigsten Stramplern gratulierten der Initiator der Aktion, der Sportpädagoge Alexander Siegl, sowie die interimistisch als Direktorin tätige Martina Geyer. Doch Sieger, so waren sich alle Beteiligten einig, waren an diesem Tag alle, vor allem aber die Aktion Licht ins Dunkel. Denn die erradelte Summe wurde vom Elternverein noch einmal aufgebessert, sodass am Ende 5.135 Euro zu Buche standen, die an die Aktion überwiesen wurden.

