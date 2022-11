Bildungsgerechtigkeit:Faire Chancen für alle Schulen

„Kann Bildung (noch) das Gerechtigkeitsversprechen einlösen?“ Mit dieser Frage luden die Kirchlich-Pädagogische Hochschule Wien/Krems, Arbeiterkammer Niederösterreich und Stadt Krems am Montag den 7. November zum Auftakt einer vereinten bildungspolitischen Veranstaltungsreihe ein.

„Ja, aber dafür benötigt es besonderer Anstrengungen und einiger Veränderungen“, war die Antwort der beiden Hauptreferenten. Roland Bernhard (KPH Wien/Krems) erläuterte in seiner Keynote das Londoner Schulmodell und wie es Londoner Brennpunktschulen gelungen ist, die Leistungen ihrer Schüler deutlich zu verbessern.

Das Ergebnis seiner Forschungen: Schulleitungen in London haben – im Gegensatz zu Österreich – Zeit, Möglichkeit und Freiräume, ihre Schulen wirklich zu führen und Qualität zu entwickeln. „Wenn wir wollen, dass unsere Schulen sich ähnlich wie in London verbessern, müssen wir die Schulleitungen freispielen für echte Führungstätigkeiten. Ziel ist es die besten Kräfte dafür aufzuwenden, den Unterricht in ihren Schulen weiterzuentwickeln.“

Philipp Schnell von der Arbeiterkammer Wien stellte das Modell des AK-Chancenindex vor, das eine gerechte Finanzierung von Schulen in Österreich sicherstellen soll. Das Grundprinzip ist eine solide Basisfinanzierung für alle Standorte, für Schulen mit größeren Herausforderungen gibt es zusätzliche Mittel. Schnell: „So können Schulen mit vielen Schülern, die großen Förderbedarf haben, strukturelle Ungleichheiten durch mehr Förderangebote und pädagogisches Unterstützungspersonal ausgleichen.“

Die Veranstaltungsreihe wird am 27. November mit der Autorin Julya Rabinowich und dem Thema „Sprache und Integration“ fortgesetzt.

