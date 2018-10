Großer Andrang herrschte in der modernen Aula des Schulzentrums Krems bei der Eröffnung der Schulinformationsmesse.

Veranstaltung, die es so sonst nirgends gibt

Johann Böhm, Leiter des Kremser Bundesschülerheimes, unter dessen Fürsorge Schüler aus all den unterschiedlichen Schulrichtungen, die Krems zu bieten hat, bestens aufgehoben sind, sieht sich als neutraler Beobachter der vielfältigen Schullandschaft und würdigte in seiner Willkommensrede die Einzigartigkeit der Schulinformationsmesse, die es in dieser Form an keinem anderen Bildungsstandort in Niederösterreich gibt.

Friedvolles Miteinander prägt Klima in Krems

Ohne Konkurrenz, in einem friedlichen Miteinander, präsentierten allgemein höher bildende (AHS) und berufsbildende Schulen (BHS) aus Krems und Langenlois ihre breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten den zahlreichen lernwilligen künftigen Schülern und deren interessierten Eltern. Die gut gelaunten Direktoren genossen den Austausch untereinander und überließen ihren engagierten und überaus kompetenten Schülern die Besucher, die sich sozusagen „aus erster Hand“, nämlich bei den Schülern, über die vielfältigen Ausbildungswege informieren konnten.

Krems bietet enorme Vielfalt und Qualität

Hausherr Alfons Russ, Direktor der Neuen Mittelschule, bezeichnet in seiner Ansprache Krems mit seiner bunten und vielfältigen Mischung an Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugend, als „Bildungshauptstadt Niederösterreichs“. Augenzwinkernd meint er: „Mir ist klar, dass dies andere Städte in Niederösterreich nicht so gerne hören werden – aber wenn ich mich hier so umsehe, finde ich kein anderes Wort dafür."

„Aufregende Reise des Lernens antreten!“

Auch Doris Wagner, die Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst in der Bildungsdirektion NÖ, war begeistert vom geselligen Miteinander. Sie eröffnete die Messe offiziell und wandte sich direkt an alle anwesenden Jugendlichen: „Die Reise des Lernens dauert ein Leben lang. Besinnt euch auf eure Stärken und Begabungen! Hier werden euch alle Möglichkeiten geboten, diese aufregende Reise anzutreten.“

Bunter musikalischer Rahmen für Eröffnung

Schüler des Mary Ward-Oberstufenrealgymnasiums untermalten die fröhliche Eröffnung mit ihren musikalischen Darbietungen. Die Sängerinnen Marie Bichler, mit einem Lied von Avril Lavigne, und Iris Figl, mit einem Dolly Parton Song, begeisterten ebenso wie Pascal Komurka mit einem selbstkomponierten Gitarrenstück.