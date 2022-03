„Mitarbeiter-Tausch“: Wertschätzung für gute Mitarbeiter

Den Austausch von Arbeitskräften hat eine Partnerschaft zwischen dem AMS Krems und dem AMS Bischofshofen unter Einbeziehung aller Sozialpartner zum Ziel. Unter dem Motto „Winter in der Flachau – Sommer in der Wachau“ sollen Tourismusbetriebe vernetzt werden, um saisonale Zwangspausen von Arbeitskräften zu verringern oder zu vermeiden.

Ein erster Anlauf vor rund zwei Jahren wurde von der Pandemie gestoppt. Doch nun fand ein zweites Partnerschaftstreffen im Salzburger Pongau statt. Eine Kremser Gruppe mit AMS-Chef Erwin Kirschenhofer und seinen Mitarbeitern Christof Blüm und Thomas Schwarzinger (Service für Unternehmen, SfU) reiste gemeinsam mit AK-Bezirksstellenleiterin Doris Schartner und Gastronom Harald Schindlegger (weitere Unternehmer waren leider verhindert) an.

Eins vorweg: Wer angehalten ist, in den Westen zu gehen und den Job dort annehmen zu müssen (etwa weil er oder sie keine Betreuungspflichten hat), trifft auf gute Bedingungen. Die Wertschätzung der Mitarbeiter ist gestiegen. Bei Besuchen im Sporthotel Wagrain, das Rupert Prommegger mit viel Enthusiasmus führt, besichtigte man Mitarbeiterquartiere mit Drei- bis Vierstern-Niveau. Ebenso beeindruckend verliefen Besuche in weiteren Flachauer Paradebetrieben. Im Tauernhotel ist Theresia Harmls Motto: „Wenn wer Menschen liebt, ist er in der Gastronomie richtig.“ Hier setzt man im Winter auf Skifahrer, im Sommer auf Mountainbiker. Im Schlosshotel Lacknerhof, das alle Stückerl spielt, sucht Eigentümer Georg Lackner dringend Mitarbeiter und würde auch Lehrlinge ausbilden.

Wünsche & Anforderungen liegen jetzt auf dem Tisch

Mit den Vertretern des AMS Bischofshofen – Leiter Thomas Burgstaller, Stellvertreterin Gitti Gruber und Florian Huber vom SfU – sowie den lokalen Sozialpartnern gab es in der Wirtschaftskammer in St. Johann einen Workshop, in dem Wünsche erhoben und Ziele präzisiert wurden. Eine wichtige Erkenntnis: Weil immer mehr Betriebe im Pongau einen Ganzjahresbetrieb zum Ziel haben, müssen Arbeitsplätze für den saisonalen „Mitarbeiter-Tausch“ sehr gezielt ausgewählt werden. Darauf zu achten, dass Bedienstete hier nicht unter die Räder kommen, ist Schartner besonders wichtig.

„Erfolgsfaktoren unserer gelebten Partnerschaft sind persönliche Kontakte, die Nutzung von Netzwerken und die Bereitschaft zu Extrameilen“, erwartet Kirschenhofer einen Erfolg. Der „Glaube ans Projekt und Freude am Gelingen“ seien wesentliche Faktoren. Ausbildungsverbünde und Betriebskooperationen stehen als nächstes auf der Agenda.

