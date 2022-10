Blackout: Plötzlich kein Strom mehr?

Plötzlich ist das Licht aus. Radio und Fernseher sind ausgefallen. Auch Handy und PC funktionieren nicht mehr, wenn der Akku nicht mehr geladen werden kann. Was ist nun zu tun? Wie kommt man nun zu den notwendigen Informationen? Die Stadt hat dafür Info-Punkte für alle Stadtteile definiert. Diese 15 Stellen werden von Polizei, Feuerwehr, Zivilschutzverband und der Stadt mit wichtigen Informationen versorgt. Im Ernstfall werden auch Experten vor Ort sein.

Blackout: Vorbereitung ist enorm wichtig

„Prinzipiell sollte jedoch jeder selbst Vorsorge treffen“, erklärt Markus Weber, Zivilschutzbeauftragter der Stadt Krems. „Wie kann ich etwa ohne Strom meine Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe aufarbeiten? Wie kann ich ohne Strom legal heizen?“ In so einer Situation werden die Einsatzkräfte ohnehin maximal gefordert sein. „Es geht darum, diese nicht unnötig zu behindern.“

Wo finde ich diese Informationspunkte?

Der erste wurde auf dem Pfarrplatz vor dem Rathaus installiert. Weitere findet man am Bahnhofplatz, dem Rathausplatz in Stein, am Campus Krems, auf dem Platz vor der Kirche St. Paul, auf dem Lerchenfelder Hauptplatz, vor dem Gebäude der HAK, im Bühl-Center, bei den FF-Häusern Rehberg, Egelsee, Angern und Gneixendorf, vor dem Seniorenheim Brunnkirchen, beim Milchhaus Thallern und beim Gemeindehaus Hollenburg.

Krankenhaus Krems könnte kurze Zeit weiterlaufen

Im Falle eines Stromausfalls verfügt das Universitätsklinikum Krems über eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung. Durch diese kann der Betrieb über einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden.

Regelmäßig finden Krisenstabsschulungen statt, um derlei Szenarien zu trainieren und Vorkehrungen zu treffen. Diese betreffen neben der admini-strativen Tätigkeit auch die medizinische Versorgung. Dennoch wird das rasche Wiederanlaufen der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Treibstoff essenziell für den Fortbetrieb des Kremser Krankenhauses und die Betreuung der Menschen sein.

