„Wir haben einen sozialen Auftrag, junge Menschen, die lernen wollen, auch lernen zu lassen“, sagte BORG-Direktorin Barbara Faltl, als sie im Vorjahr am BORG Krems einen „Übergangslehrgang“ für junge Flüchtlinge ermöglichte.

„Sie haben uns in kurzer Zeit sehr viel beigebracht!“

„Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns die Möglichkeit gegeben haben, in Österreich zur Schule zu gehen und etwas zu lernen, wir hatten leider in Afghanistan nicht die Chance“, bedankte sich Lehrgangsteilnehmer Wahed bei ihr und dem engagierten Lehrerteam, als die Absolventen jetzt ihre Teilnahmebestätigungen erhielten. „Sie haben uns in kurzer Zeit sehr viel beigebracht!“

Wie viel seine Kollegen und er in diesem Jahr geleistet haben, zeigte sich nicht nur an ihren deutschen Dankesworten: So hat etwa Hossein aus dem Iran hier so viel gelernt, dass er alle Prüfungen des regulären Pflichtschulabschlusses bereits bestanden hat – obwohl der gar nicht Bestandteil des Übergangslehrgangs ist.

Auch einigen anderen fehlt nur noch eine Prüfung dafür. Und Teilnehmerin Safia aus Afghanistan hat den Lernstress sogar „mit Kind und Familie geschafft“, wie Organisatorin und Klassenvorstand Britta Knapp anerkennend hervorhob. Der Unterricht fand in einer eigenen Klasse im BORG statt, unterrichtet wurde in verschiedenen Fächern von einem Lehrerteam aus mehreren Schulen.

Die vom Bildungsministerium finanzierten Übergangslehrgänge soll es weiter geben, in diesem Jahr an 26 Standorten in Österreich, und das BORG Krems ist wieder mit dabei – diesmal als einzige AHS in Niederösterreich. Am 12. November soll es losgehen, die Nachfrage sei groß, berichtet Knapp: „Es gibt schon 45 Interessenten.“