Eine kontrollierte Außenlandung musste am Mittwoch 24. Juni, um 11 Uhr, ein 61-jähriger Pilot eines Segelflugzeuges hinlegen, der kurz zuvor vom Flugplatz Gneixendorf zu einem 600 Kilometer langen Ausflug aufgebrochen war.

Der Mann aus Krems-Egelsee flog gerade über dem Gemeindegebiet von Furth/Palt, als die Thermik für Turbulenzen sorgte und er entschied, frühzeitig zu landen. Der 61-Jährige setzte den Segelflieger sicher in einem Maisfeld in Brunnkirchen ab, er blieb bei dem Manöver unverletzt. Am Flugzeug entstanden Beschädigungen.

Am Ort des Geschehens fanden sich schnell etliche Schaulustige ein, die die Landung zuvor beobachtet hatten. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großangebot an, da nicht von Anfang an sicher war, dass es sich um keinen Flugzeugabsturz handelte.