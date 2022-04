Krems Bürgermeister Resch in allen Straßen der Stadt unterwegs

Plan für die erste Route: Bürgermeister Reinhard Resch (l.) startete mit Assistentin Gaby Heindl, Stadtrat Günter Herz und Erwin Kirschenhofer (von rechts) zu den ersten zehn von 300 Kilometern durch die Stadt. Foto: F: Martin Kalchhauser

320 Kilometer lang sind die Straßen und Wege der Stadt. Bürgermeister Reinhard Resch hat sich vorgenommen, sie im Rahmen von „Bürgermeister on the Road“ in 30 Etappen zu gehen. Über knapp zehn Kilometer ging die erste am Gründonnerstag, 14. April.